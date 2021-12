Podziały widać także przy uwzględnieniu deklaracji politycznych. Elektorat PiS nie boi się konfliktu z Unią, za to obawia się wyższych podatków (tę obawę wyraża tylko 8,5 proc. ogółu badanych), a 21 proc. - nasilenia epidemii koronawirusa (12,7 proc. ogółu badanych). Z kolei w elektoracie opozycji widać obawy o relacje z UE. - Konflikt z Unią, to że wejście do UE - nasze narodowe - może zostać przekreślone, martwi scenę opozycyjną. Widać, jak rezonuje tu obawa wyrażana przez polityków opozycji i jak nieskuteczne są zapewnienia polityków obozu rządzącego, że nie ma mowy o wyjściu z UE - komentuje Marcin Duma. W zależności od ugrupowania takie obawy wyraża od ponad jednej piątej w przypadku wyborców ludowców do aż jednej trzeciej wśród wyborców KO (i 16,3 proc. ogółu ankietowanych). Z kolei jeśli chodzi o konflikt z Rosją, to poziom obaw wśród wyborców wszystkich ugrupowań jest zbliżony.