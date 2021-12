Associated Press podała, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab potwierdziła, iż Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus. Badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w przesłanym PAP stanowisku, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd". "Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu. Polskie służby działają zgodnie z polskim prawem" - podkreślił.

W reakcji na medialne doniesienia Michał Kobosko poinformował we wtorek na Twitterze, że koło parlamentarne Polska 2050 składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej wykorzystywania Pegasusa do inwigilacji obywateli RP.

We wniosku podpisanym przez posła Polski 2050 Pawła Zalewskiego czytamy, że "zasadne jest przeprowadzenie przez NIK kontroli w zakresie wykorzystania systemu Pegasus przez polskie organy władzy publicznej, w szczególności przez prokuraturę".

"Wśród powszechnej opinii obywateli, a także niezależnych ekspertów, panuje głębokie przekonanie, że doszło do inwigilacji polskich adwokatów i przedstawicieli prokuratury za pomocą PEGASUS, a tym samym mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej oraz tajemnicy dotyczącej postępowań prowadzonych przeciwko najwyższym urzędnikiem państwowym" - podkreślono we wniosku.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki