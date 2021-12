Teraz jednak do Budapesztu dołączyły Ateny. Znowelizowany niedawno w Grecji kodeks karny penalizuje rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, które „mogą wywołać niepokój lub strach w społeczeństwie” lub podważyć jego zaufanie do „gospodarki narodowej, zdolności obronnych kraju lub zdrowia publicznego”. Karą jest więzienie (do pięciu lat) i grzywna. Minimalny wyrok to trzy miesiące – lub sześć, jeśli „czyn został popełniony wielokrotnie za pośrednictwem prasy lub internetu”. Kary obejmują autorów informacji, wydawców i szefów mediów, a nawet tych, którzy podlinkują taką wiadomość.

W porównaniu z przepisami z 2019 r. zaostrzono kary (poprzednio można było wykpić się grzywną, a maksymalna odsiadka nie przekraczała trzech lat), rozwodniono powód ich wymierzania – i dodano do katalogu zagrożonych wartości zdrowie publiczne. Human Rights Watch wytyka nowemu greckiemu kodeksowi m.in. brak kryteriów ustalania, co jest fake newsem i brak warunku spowodowania rzeczywistej szkody, by karać za daną publikację. Organizacja uważa, że te przepisy nie spełniają standardów europejskich i istnieje poważne ryzyko wykorzystania ich do karania „każdego, kto krytykuje lub kwestionuje politykę rządu”.

Co ciekawe, nowe zapisy greckiego kodeksu karnego są reminiscencją przepisów z czasów junty czarnych pułkowników – dyktatury, przed którą rodzina kilkumiesięcznego wówczas Kiriakosa Mitsotakisa, obecnego premiera, uciekła do Francji.

Jak podaje serwis dziennika „Efimerida ton Syntakton”, to właśnie junta podniosła bowiem karę za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości (od roku do pięciu lat pozbawienia wolności plus grzywna) i rozszerzyła katalog przewinień. Po raz pierwszy znalazło się w nim wtedy podważanie zaufania publicznego – do władzy, jej polityki rozwoju gospodarczego, waluty itp. Te przepisy zniesiono w 1975 r., po powrocie demokracji. Autorzy tekstu w „Efimerida ton Syntakton” zastanawiają się, czy jeżeli teraz ktoś napisze, że rząd premiera Mitsotakisa nie radzi sobie z pandemią, to taką publikację będzie można potraktować jako fake newsa.