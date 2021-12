Granicą, po pierwsze, jest to, kto organizuje wydarzenie. Jeśli partia, to sędzia co do zasady nie powinien brać w nim udziału. Po drugie, cel. Jeśli to konwencja wyborcza - analogicznie. Mój pogląd prywatny jest taki, że sędzia w ogóle nie powinien spotykać się z politykami. Proszę jednak zwrócić uwagę, ile jest hipokryzji wśród osób komentujących to wydarzenie, a związanych z obecnym rządem. Od wiceministra Sebastiana Kalety nie słyszałem słów oburzenia, gdy na spotkaniu z udziałem polityków PiS bił brawo Leszek Mazur jako przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Zdjęcia poszły w świat. I co? Z kolei na grupie popierającej rząd Beaty Szydło na Facebooku był członek KRS Rafał Puchalski. To jawne poparcie polityczne. W tym kontekście należy postrzegać naszą obecność na tym wydarzeniu.