Z takimi ocenami nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że „żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie”. „Rząd wdraża działania prawne stabilizujące i wzmacniające finanse JST. Dadzą one gwarancję stabilnych dochodów” - przypomina MF. Wskazuje m.in. na opisywane wyżej mechanizmy dodatkowych zastrzyków finansowych, ale także na prognozy. „Na 2021 r. samorządy zaplanowały dochody na poziomie ok. 137 mld zł z PIT, CIT i subwencji ogólnej. MF prognozuje ok. 145 mld zł, tj. o 8 mld zł więcej. Na 2022 r. samorządy zaplanowały dochody na poziomie ok. 140 mld zł z PIT, CIT i subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów prognozuje ok. 149 mld zł, tj. o 9 mld zł więcej. W 2022 r. łączne dochody wszystkich samorządów z PIT i CIT, po uzupełnieniu o dodatkowe środki w kwocie 8 mld zł, będą wyższe o 10,3 proc. od tych prognozowanych przez same JST” - przekonuje resort.