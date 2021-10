Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj z Emmanuelem Macronem na temat współpracy w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, migracji i praworządności. Francuski przywódca powitał Dudę na dziedzińcu w Pałacu Elizejskim. Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu DGP, podczas roboczej wizyty poruszono kwestię m.in. francuskich inwestycji w Polsce w energetykę jądrową oraz zakupu przez Polskę sprzętu wojskowego i współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Źródła DGP przekonują, że rozmawiano również na temat sporu Warszawy z instytucjami unijnymi – w tym z Trybunałem Sprawiedliwości UE – w obszarze praworządności. Krótko przed spotkaniem prezydentów TSUE popsuł atmosferę, nakazując Polsce płacić milion euro dziennie za niewstrzymanie pracy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Będziemy musieli to robić od momentu doręczenia postanowienia, czyli od chwili, gdy do MSZ wpłynie i zostanie otwarta elektroniczna przesyłka w systemie e-Curia.