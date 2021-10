Rozwój miasta w harmonii z biegiem rzeki

Zbudowana na założeniach urbanistycznych miasta-ogrodu w malowniczej dolinie Brdy, dziś sięga aż po brzegi szeroko rozlanej Wisły. To właśnie rzeka od stuleci stymuluje dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny Bydgoszczy, nadając miastu wyjątkowy charakter, budując tożsamość tego miejsca i dając mieszkańcom swoiste poczucie wspólnoty.

Również dziś miasto konsekwentnie zwraca się ku wodzie. Nad przepływającą przez centrum miasta rzeką Brdą można zaczerpnąć zdrowego relaksu i pozytywnej energii. Sercem Bydgoszczy jest jej urbanistyczny skarb – Wyspa Młyńska. Położona zaledwie kilka kroków od Starego Rynku, otoczona wodą, unikatowa przestrzeń natury, rekreacji i kultury. Malowniczy klimat stwarzają kamienice Bydgoskiej Wenecji, imponujący widok na trzy kamienne kręgi Opery Nova, a także otoczony fontannami, nowo otwarty taras widokowy usytuowany u progu rewitalizowanych Młynów Rothera. Woda, kładki, zadbana zieleń, piękniejące zabytki i nowoczesne zabudowania mariny – wszystko to wraz z liczną rzeszą mieszkańców i turystów oraz organizowanych tu zwykle plenerowych wydarzeń kulturalnych i sportowych, tworzy niezwykłą atmosferę bydgoskiej wyspy rzecznej.

Tereny nadrzeczne od początku istnienia grodu nad Brdą były miejscem jego intensywnego rozwoju. Obecnie Bydgoszcz jest jednym z liderów w Polsce w zakresie rewitalizacji i przywracania tych obszarów mieszkańcom. Bydgoski Węzeł Wodny, część międzynarodowej drogi wodnej E70, wraz z Wyspą Młyńską są istotnym wyróżnikiem miasta, a wiele zabytków i symboli Bydgoszczy powstało na przestrzeni wieków właśnie nad wodą.

Dziś w lustrze rzeki przeglądają się zarówno zabytkowe obiekty – będące znakiem rozpoznawczym miasta bydgoskie spichrze, monumentalny budynek Poczty Polskiej czy kościół farny, jak i nowoczesne biurowce, hotele, apartamentowce, obiekty sportowe i kulturalne, w tym wspomniana już Opera Nova, tzw. Szklane Spichrze czy budynek bydgoskiej mariny. Wzdłuż rzeki lokują się także coraz częściej najnowsze inwestycje deweloperów, w postaci atrakcyjnych nieruchomości biurowych czy mieszkaniowych, a dzięki inwestycjom miasta w przebudowę bulwarów nad Brdą czy rewitalizację parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, bydgoszczanie zyskują kolejne, urzekające miejsca rekreacji i wypoczynku.

„Butikowy” klimat miasta

Inwestorzy i branżowi eksperci coraz bardziej doceniają Bydgoszcz m.in. z uwagi na wskaźniki jakości życia, dostrzegając i doceniając jej „butikowy” klimat – czyli atuty dużego miasta, jednak pozbawionego wielu niedogodności charakterystycznych dla wielkich metropolii. Miasto oferuje wszystko, czego najbardziej potrzeba do rozwijania biznesu: dogodną lokalizację w pobliżu ważnych szlaków transportowych i międzynarodowego lotniska, dostęp do kompetentnych zasobów ludzkich, możliwości kształcenia kadr, ok. 150 ha terenów inwestycyjnych i hal produkcyjno-magazynowych w granicach miasta czy nowoczesną przestrzeń biurową w ścisłym centrum Bydgoszczy. Inwestorzy mogą ponadto liczyć na szereg zachęt inwestycyjnych oraz profesjonalne wsparcie swoich projektów ze strony Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O dużym potencjale inwestycyjnym Bydgoszczy i otwartym podejściu miasta, świadczą dodatkowo liczne międzynarodowe wyróżnienia uzyskane w ostatnich latach w wielu biznesowych rankingach.

Jednocześnie miasto oferuje swoim mieszkańcom przyjazne warunki do życia, a z roku na rok coraz chętniej odwiedzają je również turyści, szukający nietuzinkowych atrakcji lub ciekawych miejsc do uprawiania aktywnego wypoczynku. Bydgoszcz to jedno z najbardziej „zielonych” miast w Polsce, a mieszkańcy i goście na co dzień aktywnie korzystają z licznych parków, skwerów oraz kompleksów leśnych. W cieplejszych miesiącach uroki miasta warto odkrywać z perspektywy kajaka czy roweru lub spacerując nadrzecznym bulwarem. Przez cały rok swoją ofertą kuszą też organizatorzy licznych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych.

Bydgoszcz tętni życiem nie tylko przy głównych ulicach czy placach, lecz także w mniejszych uliczkach i urokliwych zaułkach, które oferują wiele nietypowych, a zarazem klimatycznych miejsc, coraz częściej nagradzanych w branżowych rankingach czy konkursach. To tu odnaleźć można alternatywne kawiarnie, niewielkie puby z lokalnym browarem, restauracje serwujące przysmaki z różnych zakątków świata, secesyjną architekturę, kojące dźwięki melodii płynące z okien zabudowań bydgoskiej dzielnicy muzycznej, nietuzinkowe muzea i zabytki hydrotechniki związane z przemysłową historią miasta, a nawet pełen regionalnych wyrobów bydgoski frymark. Takie miejsca, a przede wszystkim ludzie, których można tu spotkać, tworzą niepowtarzalny klimat Bydgoszczy. Warto go choć na chwilę spróbować i dać się zauroczyć tym miastem, by do niego wracać, a nawet przywiązać się na dłużej.

Jednośladem przez Bydgoszcz

Wspomnianego „butikowego” klimatu miasta warto doświadczyć odkrywając Bydgoszcz nie tylko z perspektywy wody, ale i roweru. Nadrzecznym bulwarem udać się do nowoczesnego biura w centrum miasta. Ścieżką rowerową przez las do firm w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Wzdłuż miejskich arterii na popołudniową przejażdżkę do ogrodu fauny polskiej w Myślęcinku lub nad Stary Kanał Bydgoski. A w weekend, niespiesznie, na mały wypad za miasto np. do urokliwych zakątków Doliny Dolnej Wisły, zwłaszcza gdy swoimi barwami zachwyca złota polska jesień. Jak na „mały Amsterdam” przystało, niezależnie od pory roku Bydgoszcz otwiera wiele interesujących możliwości dla miłośników zdrowego stylu życia i bezemisyjnych dwóch kółek.

Godną polecenia jest na przykład rowerowa trasa turystyczna, która wiedzie ze Starego Rynku, przez urokliwą Wyspę Młyńską, tereny parkowe nad Starym Kanałem Bydgoskim, aż po leśne obrzeża miasta. Przez Bydgoszcz przebiega także kilka szlaków rowerowych, którymi można wybrać się w inne, warte odwiedzenia miejsca w regionie, np. nad Zalew Koronowski czy w Bory Tucholskie. Miłośnikom trudnego, piaszczystego terenu i wycieczek w klimacie MTB z pewnością przypadnie do gustu rajd po Puszczy Bydgoskiej. Zaś ci, którzy zechcą nacieszyć oko piękną architekturą z historią w tle, wybiorą się w rowerową podróż w czasie do pałaców i dworków w pobliskim Ostromecku, Lubostroniu czy Skłudzewie.

Tu się ceni zdrową równowagę

Bydgoszcz z dużym zaangażowaniem dba o to, by być miastem, w którym „work-life balance” można odmieniać przez wszystkie przypadki. Swoją ofertą przyciąga coraz większe grono inwestorów i turystów, a jednocześnie pozostaje dogodnym miejscem do życia, z bogatą propozycją kulturalną, edukacyjną, sportową czy rozrywkową. Posiada zarówno atuty dużego miasta, jak miejska infrastruktura, dostęp do usług publicznych, rynku pracy i oferty mieszkaniowej, jak też swój indywidualny, kameralny charakter, walory naturalne oraz atrakcyjne miejsca do rekreacji i wypoczynku.

Fakt, że to właśnie wskaźniki jakości życia będą miały coraz większe znaczenie dla dalszego rozwijania inwestycji w Polsce stwarza dodatkowe szanse dla takiego miasta jak Bydgoszcz, które swoimi zasobami kadrowymi i biznesową infrastrukturą, mocnym zapleczem edukacyjnym oraz ofertą wsparcia proinwestycyjnego ze strony lokalnych władz pozyskuje uwagę inwestorów – a zarazem, jako „butikowa” lokalizacja, jest w stanie przyciągać kolejnych, utalentowanych specjalistów z wielu różnych branż.

