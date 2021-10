Część polskiej opinii publicznej nie zgadza się z takim podejściem, twierdząc, że nie można mówić o polskiej współodpowiedzialności za część przemocy z okresu wojny, ponieważ nie da się jej porównać z odpowiedzialnością niemieckiego czy radzieckiego okupanta. W Niemczech natomiast duża część elit traktuje historię w sposób krytyczny, czerpiąc z niej naukę dla teraźniejszości i przyszłości” – mówi Loew. Profesorze Loew, badanie spalonych stodół, szmalcownictwa i listów do „szanownego pana Gistapo” jest w Polsce obiektem debaty od dawna. I bardzo dobrze. Zdanie, które pan wypowiada, jest po prostu nieprawdziwe. To, co pan mówi, sytuuje pana w grupie historycznych negacjonistów. Może nie jest pan tak skrajny jak ajatollahowie czy David Irving przekonujący świat, że nie było Zagłady, niemniej posługuje się pan nikczemną manipulacją, próbując szukać symetrii pomiędzy Polską a III Rzeszą w okresie okupacji. Temu ma właśnie służyć termin, którego pan używa – „współodpowiedzialność”. Polska nie jest za nic współodpowiedzialna. Przemoc, która miała miejsce na jej terenie, była immanentną częścią polityki niemieckiego okupanta, który Polskę wyniszczył, a jej ludność – Polaków narodowości polskiej, Polaków narodowości żydowskiej i Romów – przemysłowo eksterminował. Chciałbym wierzyć, że to, co pan mówi w wywiadzie dla DGP, jest nieporozumieniem. Błędem w tłumaczeniu. Bo jeśli tak nie jest, to dokonuje pan niewybaczalnego przekłamania, które wyklucza z dyskursu. Powiedział pan, że „W Polsce zwraca się uwagę głównie na ich (Niemców – red.) rolę jako sprawców, której nikt oczywiście u nas nie podważa. Warto jednak zwrócić uwagę na liczbę ofiar, ponieważ sumarycznie zginęło mniej więcej tylu samo Niemców, ilu Polaków, chociaż większość to byli żołnierze. Ich śmierć też oznaczała jednak traumę dla ich rodzin”. Tak, tu ma pan częściowo rację. W Polsce zwraca się uwagę głównie na rolę Niemców jako sprawców. W rodzinach, w których dwójka dziadków była w obozie i cudem przeżyła, a kolejna realizowała się w roli niewolnika na robotach przymusowych, to chyba normalne. Tak to już jest. Dla takich rodzin to był i będzie po prostu temat. Nie sposób wówczas przekonać bliskich, by nie postrzegali Niemców „głównie jako sprawców”.