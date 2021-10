Chargé d’affaires Republiki Białorusi został w czwartek wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych; rozmowa dotyczyła stale pogarszającej się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Po tym spotkaniu rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że podczas spotkania Czesnowski zaprzeczył prowokacyjnym działaniom prowadzonym przez Białoruś na pograniczu z Polską. "Zaprzeczył dzianiom Białorusi skierowanym przeciwko Polsce, nie skomentował kwestii niewpuszczania polskiego konwoju humanitarnego, nie odniósł się do wielu innych rzeczy. Tak to już bywa z dyplomatami - tu cisza zastępuje dużą ilość słów" - powiedział Jasina.

Zapewnił, że strona polska przedstawia dowody na prowokacje na granicy ze strony Białorusinów im samym oraz opinii publicznej. "Nie unikamy przedstawiania dowodów. To, jak odpowiada na to stron białoruska, to jej wybór" - powiedział.

Dodał, że nie ma planu dalszych spotkań ze stroną białoruską. "Spotkania są generowane, kiedy są potrzebne" - stwierdził.