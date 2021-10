Co się będzie działo przez 60 dni, o które został wydłużony stan wyjątkowy?

Ten czas jest potrzebny, by służby miały możliwość skutecznego działania. Żebyśmy mogli kontynuować fizyczne umocnienia graniczne i zastępować je jeszcze lepszymi. Bez towarzyszących temu happeningów politycznych.

To już nie będą zasieki, lecz mur?

Będziemy modyfikować umocnienia i je wzmacniać, zastępować tymczasowe docelowymi. Powiedział o tym w czwartek minister Mariusz Kamiński. Zaznaczę, że gdyby nie działania służb białoruskich wspomagających forsowanie urządzeń granicznych przez migrantów, obecne umocnienia byłyby wystarczające.

Białorusini przecinają zasieki?

Przecinają zasieki i dostarczają odpowiedni sprzęt uchodźcom. Zapewniają również drabiny i inne sprzęty, które pomagają ten płot sforsować, w związku z czym musimy na to reagować. Przepisy stanu wyjątkowego niezwykle skutecznie wspierają działania, uniemożliwiając dotarcie osób z drugiej strony do strefy granicznej.

Chodzi panu o tych, którzy odbierają migrantów po polskiej stronie i wiozą dalej, np. do Niemiec?

Zatrzymaliśmy ponad 140 takich osób różnych narodowości, głównie obywateli państw byłego ZSRR. To przemytnicy, którzy przyjeżdżają furgonetkami, zabierają imigrantów, dostają za to kilkaset euro czy dolarów i wiozą ich do Niemiec. Mają pojawić się na tzw. pinezce – ustalonej lokalizacji na mapie w telefonie. To są mafie, działające ramię w ramię ze służbami białoruskimi.

Macie zidentyfikowany cały łańcuch logistyczny?

Oczywiście. Znamy ludzi, którzy za to odpowiadają na Białorusi. Znamy biura podróży, które mają filie w krajach o dużym potencjale migracyjnym. Te biura są rosyjskie, białoruskie, arabskie. Mają często szybszą ścieżkę wizową, a teraz dla większości tych krajów Alaksandr Łukaszenka zniósł wizy , więc mają szybszą ścieżkę odprawy na lotnisku w Mińsku. Mało tego, wiele lotnisk białoruskich, np. w Grodnie, zostało dopuszczonych do ruchu międzynarodowego.

Uruchomiono też loty na konkretnych kierunkach.

To pokazuje, że Łukaszenka pręży muskuły, a my musimy reagować adekwatnie.

I stosujemy push-back.

Stosujemy wszystkie dozwolone prawem metody, które uszczelniają naszą granicę.

A push-back jest dozwolony?

Jeżeli migrant nielegalnie przekroczy polską granicę, tuż po przekroczeniu zostaje pouczony o obowiązku opuszczenia kraju i skierowany z powrotem do linii granicy.

Co się stało z grupą migrantów z Michałowa, wśród których były dzieci? Zostali z powrotem wywiezieni do lasu, na granicę?

Ich celem były Niemcy. Ci ludzie otrzymali pomoc od funkcjonariuszy Straży Granicznej. Otrzymali napoje i jedzenie, nikt z nich nie potrzebował pomocy medycznej i nie zgłaszał, że takiej pomocy oczekuje, bo taka pomoc byłaby im udzielona. Funkcjonariusze SG poinformowali ich o możliwości złożenia wniosku o pomoc międzynarodową, lecz rodzice dzieci nie byli tym zainteresowani. Byli zainteresowani wyłącznie złożeniem takiego wniosku w Niemczech. W związku z tym funkcjonariusze SG zawrócili te osoby na linię granicy z Białorusią, czyli państwem, w którym przebywają legalnie. Łukaszenka cały czas szuka luk w naszym systemie, nie tylko granicznym, także politycznym i medialnym. Jeśli okaże się, że jakiś temat wywołuje zamieszanie w polskich mediach, natychmiast będzie podsycany. Proszę zdawać sobie z tego sprawę.

Mamy już kilka zgonów na granicy. Idą zimne noce, zgonów może być więcej. Jest pytanie o standardy i wartości.

Dlatego uruchomiliśmy alerty SMS, które docierają na telefony osób na Białorusi zbliżających się do granicy z Polską. Ostrzegamy ich, że granica jest zamknięta, a jej przekroczenie jest karalne, że zostali oszukani przez władze białoruskie. Dostają także informację, żeby nie przyjmować żadnych pigułek od białoruskich służb.

Nie ma dla nas moralnej czerwonej linii? Że jak już fala zgonów osiągnie jakiś limit, stwierdzimy, że tak dalej być nie może?

To Łukaszenka organizuje ten proceder i na niego spada odpowiedzialność i krew tych ludzi. Nie możemy poddać się szantażowi dyktatora. Jednocześnie zapewniam, że każdy, kto na ziemi polskiej będzie potrzebował pomocy , uzyska ją.

Po drugiej stronie mamy kogoś pozbawionego skrupułów, ale my jednak kierujemy się standardami świata Zachodu.

Podkreślam, w naszych obozach jest prawie 1,5 tys. imigrantów, którymi się opiekujemy, o których dbamy. Ale nie zamierzamy tolerować niekontrolowanego napływu. Jeśli ulegniemy i otworzymy granice, to znaczy, że Łukaszenka uzyskał zamierzony efekt.

Stać nas na ignorowanie faktu, że ludzie będą umierali na naszym terytorium?

Każda osoba, która znajduje się w Polsce i potrzebuje pomocy, ją otrzymuje.

Dużo było takich osób do tej pory?

Pokazywaliśmy wiele takich przypadków. Podczas akcji polskich służb ratunkowych na rozlewisku rzeki Supraśl uratowano ośmiu imigrantów. Większość trafiła do szpitala . Polscy strażnicy graniczni we współpracy ze strażą pożarną, z wojskiem i policjantami, uratowali życie tym ludziom. Każdy człowiek ma godność, nie odbieramy jej nikomu. A jeśli ktoś próbuje ją odebrać, to nie strona polska, tylko Łukaszenka i jego mocodawca Władimir Putin. To oni robią z tych ludzi żywe torpedy na Zachód. Jedyny sposób, żeby zachować godność tych ludzi, to pokazać, że białoruska metoda nacisku na granice nie działa.

Ile takich osób jest w tej chwili na Białorusi?

Ich liczbę można liczyć w tysiącach, jeśli nie dziesiątkach tysięcy. Na początku wydawało nam się, że ten szlak jest realizowany wyłącznie samolotami do Mińska. Teraz zdajemy sobie sprawę, że duża część tych ludzi dociera na Białoruś przez Rosję. 20 proc. przebadanych telefonów należy do osób, które przebywały w Rosji, większość z nich przez dłuższy czas. Część z nich tam funkcjonowała, miała drobne biznesy. Część była na różnych szkoleniach paramilitarnych, które dokumentowali. Jedyną szansą dla nas jest sprawić, żeby to Łukaszenka miał problem z własnym działaniem, własną bronią hybrydową.

Mówił pan, że 20 proc. tych telefonów należało do osób wcześniej przebywających w Rosji. Ale jeśli to są Afgańczycy, to inaczej na Białoruś trudno byłoby im trafić.

To prawda, jeden z naturalnych szlaków lądowych prowadzi przez Rosję. Proszę jednak zauważyć – przedstawiciele Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców poinformowali polską dyplomację, że osoby koczujące po stronie białoruskiej na wysokości Usnarza Górnego to obywatele Afganistanu, którzy od kilku lat przebywali legalnie w Rosji. To oznacza, że nie był to jedynie przejazd przez ten kraj.

Stan wyjątkowy jest dla was wygodny, bo odepchnęliście przemytników od granicy, ale odepchnęliście też dziennikarzy i organizacje społeczne.

Stan wyjątkowy jest przede wszystkim niewygodny dla Łukaszenki. To właśnie obecność różnych organizacji w świetle kamer w Usnarzu Górnym była najbardziej wygodna dla białoruskiego reżimu. Było kilka prób zrobienia drugiego Usnarza. Spaliły na panewce, gdy okazało się, że nie ma mediów, nie ma Szczerby, Jońskiego czy Sterczewskiego.

Stan wyjątkowy ułatwia wam pewne sprawy, ale oznacza na dłuższą metę samoizolację. Jeśli nie wprowadzicie mediów, organizacji, Frontexu, to rząd zostanie sam z tym problemem.

Nie jesteśmy izolowani i sami też się nie izolujemy. Minister Kamiński spotkał się z Ylvą Johansson, komisarz UE ds. wewnętrznych. Komisja Europejska wspiera ochronę naszych granic, od początku kryzysu współpracujemy także z Frontexem. W tym tygodniu jego szef razem z naszymi przedstawicielami pojedzie na granicę i zapozna się z sytuacją na miejscu. Przypominam także, że polskie służby stale działają w ramach Frontexu w całej Europie.

Dopuszczacie scenariusz, że poprosicie inne straże graniczne o pomoc?

Nie wiemy, jak sytuacja będzie eskalować. Polska ma silne służby. Przed o wiele większym wyzwaniem stoją Litwa i Łotwa. Litwa ma niecałe 3 mln obywateli i o wiele dłuższą granicę z Białorusią niż Polska. My mamy 418 km granicy z Białorusią, a nasza Straż Graniczna liczy kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Policja to kolejne 100 tys. funkcjonariuszy. Dodatkowo mamy grubo ponad 100 tys. żołnierzy. Siły, którymi dysponujemy, są wystarczające. Możemy sprawę umiędzynarodowić, ale w inny sposób. Zdajemy sobie sprawę, że bronimy też granicy zewnętrznej UE i mamy wsparcie KE w tym zakresie.

W czym ono się przejawia?

W popieraniu naszych działań. Wystąpimy także o dodatkowe środki do KE.

Te unijne pieniądze miałyby być na infrastrukturę i na ludzi?

Na wiele rzeczy, z czego najistotniejsze będzie finansowanie infrastruktury.

Dlaczego nie dopuścicie na jakichś zasadach wojennych choćby części dziennikarzy?

Widzieliśmy, jak aktywiści robili na granicy rzeczy karygodne. Chcieli niszczyć to, co żołnierze zbudowali. Przyjęliśmy zasadę pasa granicznego, bardzo wąskiego, 1–7 km. Tam służby nie mogą być atakowane.

Dziennikarze nie będą ich atakować. Filmowanie nie utrudnia budowy płotu.

Przyjęliśmy takie zasady i będziemy się ich trzymać. Jest tysiąc innych metod relacjonowania, szczególnie w dobie mediów społecznościowych.

Ogólny przekaz jest taki, że Łukaszenka traktuje tych ludzi jako żywe torpedy, szykuje nowy szlak migracyjny, który zdestabilizuje UE. Zagrożeniem jest skala migracji, a wy robicie konferencję prasową i staracie się pokazać, że to przestępcy i zboczeńcy.

Przede wszystkim walczymy z dezinformacją, którą próbuje rozpowszechniać opozycja: że trafiają do nas lekarze czy piekarze. Na początku uważaliśmy, że w większości to ludzie oszukani przez Łukaszenkę. Ale służby mają obowiązek weryfikacji każdego, kto przybywa do Polski, zwłaszcza tych, którzy złamali prawo, nielegalnie przekraczając granicę. Część nie miała dokumentów lub miała fałszywe. Niektórzy są przeszkoleni w posługiwaniu się bronią lub związani z bojówkami. Opinia publiczna ma prawo to wiedzieć.

Tyle że robicie konferencję, po której 90 proc. uwagi koncentruje się na zoofilii, która została tam pokazana nie wiadomo po co.

Naszym obowiązkiem było pokazanie opinii publicznej wszystkich istotnych faktów, które ustaliliśmy. Tymi zdjęciami dysponuje już prokuratura i wierzę, że szybko będzie realizacja procesowa wobec ich posiadaczy.

Rozmawiali Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak