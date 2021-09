W ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” lokalne władze mogą uzyskać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje. W pierwszym, pilotażowym naborze (zakończonym w połowie sierpnia) samorządy złożyły ok. 8 tys. wniosków na ponad 93 mld zł, a więc kwotę niemal pięciokrotnie większą niż dostępna pula.

Włodarze czekają na środki, ale do tego jeszcze długa droga. – Na obecnym etapie prac nie jest możliwe określenie terminu, w jakim nastąpią pierwsze wypłaty – wskazuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Najpierw operator programu – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – weryfikuje poprawność formalną złożonych wniosków. Następnie przygotowuje raport obejmujący prawidłowo dostarczone dokumenty i przekazuje go premierowi (na tym etapie jest teraz BGK). Istotną rolę w tym procesie odegra specjalna komisja, która wybierze inwestycje rekomendowane do udzielenia wsparcia. Ostatecznie ich listę zatwierdzi premier.

Dowiedzieliśmy się, kto zasiądzie w tej komisji. Spośród 11 osób dziewięć to czynni politycy obozu władzy, a pozostałe dwie osoby reprezentują BGK . Taki podział ustanowiła rządowa uchwała, na mocy której powstała komisja. I tak złożone wnioski oceni m.in. Michał Cieślak (minister w KPRM ds. rozwoju samorządów), Krzysztof Kubów (szef gabinetu politycznego premiera), Zbigniew Hoffmann (sekretarz stanu w KPRM), wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak, wiceminister finansów Piotr Patkowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz dwóch wiceministrów infrastruktury: Rafał Weber i Grzegorz Witkowski oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Kancelaria premiera zapewnia, że komisja będzie obiektywnie weryfikować samorządowe propozycje. – Dokonując oceny wniosków, komisja będzie brała pod uwagę realizację celu – przeciwdziałania COVID-19 oraz kompleksowość planowanych inwestycji – wskazuje CIR.

Opozycja ma wątpliwości. – Jeśli komisja składa się z przedstawicieli jednego środowiska politycznego, jest to wyraźny sygnał, że jej rozstrzygnięcia mogą mieć charakter polityczny. Tym bardziej że wiemy, jak rozdzielono pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przypomina Arkadiusz Myrcha, poseł PO.

Jak słyszymy, być może w ciągu miesiąca komisja przekaże rekomendacje premierowi. Ten będzie mógł przed ostatecznym zatwierdzeniem listy dokonać na niej zmian lub dopisać swoje propozycje inwestycji do dofinansowania (spośród tych ujętych w raporcie BGK).

Nasi rozmówcy z obozu rządzącego sugerują, że choć w programie nie ustalono górnych limitów dofinansowania, intencją będzie to, by pieniądze otrzymało jak najwięcej gmin na lokalne projekty. – Jeśli zatem jakieś miasto złożyło wniosek na kilkaset milionów złotych, a są takie przypadki, to jest raczej mało prawdopodobne, że dostanie dofinansowanie – wyjaśnia osoba z rządu. Już na obecnym etapie część samorządowych zgłoszeń budzi wątpliwości rządzących. – Jeśli gmina zgłasza budowę cmentarza albo chce wyremontować budynek urzędu, to można dyskutować, czy są to inwestycje o charakterze rozwojowym – ocenia nasz rozmówca. Wątpliwości budzą też projekty na inwestycje, które wielokrotnie przekraczają potencjał inwestycyjny czy kadrowy gminy. – Pytanie, czy gmina z budżetem kilku milionów złotych i bez doświadczonych urzędników jest w stanie sprawnie zrealizować duży projekt za kilkadziesiąt milionów złotych – zaznacza rozmówca DGP z obozu rządzącego.

Co ciekawe, skład komisji mógł wyglądać nieco inaczej. W wykazie prac rządu wpisano bowiem projekt zmiany uchwały rządu w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywał on, że po pierwsze w skład komisji wejdzie nie 11, ale 12 osób, a po drugie – że nie będzie szczegółowego wskazania, kto ma reprezentować jakie ministerstwo. Teraz słyszymy, że odstąpiono od prac nad tym projektem. – Uchwała przewiduje udział dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki. Baliśmy się, że ludzie Jarosława Gowina będą hamulcowymi, stąd był pomysł na zmianę w składzie komisji. Ale skoro Gowina w rządzie już nie ma, problem rozwiązał się sam i uchwały zmieniać nie trzeba – mówi nam osoba z rządu. ©℗

