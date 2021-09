Sejm uchwalił w połowie września tzw. ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez koło Kukiz'15. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ustawę poparł PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami.

Współpraca Kukiz'15 i PiS może mieć dalszy ciąg na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 29 września. Na stronach Sejmu pojawiły się kolejne projekty, które wspólnie złożyli przedstawiciele obu ugrupowań, a które dotyczą rolników oraz wyrównania emerytur dla rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Przedstawiciel wnioskodawców Jarosław Sachajko powiedział PAP, że jeden z projektów dotyczy uregulowania prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w soboty i niedziele na wyznaczonych przez gminy miejscach, aby mogli sprzedawać tam swoje produkty i jednocześnie budować więź między producentem a konsumentem.

Drugi z projektów rolnych ma umożliwić rolnikom prowadzenia usług w gospodarstwach bez konieczności odralniania. "Już dziś mogą prowadzić agroturystykę, ale chodzi o usługi pozarolnicze, np. prowadzenie sklepu, warsztatu, fryzjera czy cokolwiek innego, co pozwoli im żyć godnie i mieliby możliwość startu bez gigantycznego wkładu własnego" - powiedział poseł.

Kolejny projekt dotyczy tzw. emerytur EWK. "W latach 90. była możliwość, żeby rodzice mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, aby mogli opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Bardzo dobrze, że rodzice opiekują się dziećmi i to opłaca się państwu, ponieważ wychowywanie takiego dziecka w specjalistycznych zakładach to jest koszt rzędu 3-5 tysięcy zł miesięcznie" - mówi o założeniach projektu poseł Kukiz'15.

"Rodzice, którzy poszli na wcześniejsze emerytury dostają w tej chwili ok. tysiąca złotych emerytury. W poprzedniej kadencji zwiększone zostały zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i mamy dysproporcje - obecny zasiłek to jest 2 tysiące, a ta emerytura z lat 90. to jest tysiąc złotych. My chcemy naszą ustawą wyrównać te emerytury do 2 tysięcy złotych" - dodał Sachajko.

Sachajko złożył już wcześniej w Sejmie projekty ustaw konopnych, do których teraz złożył autopoprawkę. Projekt dotyczący konopi siewnych zakłada m.in. zwiększenie dopuszczalnego poziom substancji psychoaktywnych THC z 0,20 do 0,30 proc., aby rolnicy nie obawiali się tego, że za przekroczenie o 0,01 proc. już będą stawali się przestępcami a także likwidację rejonizacji, aby była ona traktowana jak uprawa tytoniu i zgłaszana do ARiMR.

Drugi z projektów dotyczy marihuany medycznej; nowelizacja ma pozwolić hodować je również w Polsce przez krajowe instytuty badawcze podległe ministrowi rolnictwa; obecnie konopie są importowane z Kanady, Izraela, czy Holandii.

Pytany, czy te projekty trafią na najbliższe posiedzenie Sejmu, poseł Kukiz'15 odpowiedział: "Wszystko zależy od pani marszałek. Ja ze swojej strony robię wszystko, aby projekty trafiły na najbliższym posiedzeniu Sejmu".