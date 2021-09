Kamiński wziął w piątek udział w konferencji prasowej wraz z wiceszefem resortu Maciejem Wąsikiem oraz przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA ws. zwiększenia uposażeń.

"Przychodzimy do państwa i przekazujemy naszym funkcjonariuszom - policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej dobre informacje. Osiągnęliśmy porozumienie. Porozumienie w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy" - powiedział Kamiński.

Dziękował wszystkim przedstawicielom związków zawodowych będących głosem funkcjonariuszy, za rozmowy i dialog prowadzony od wielu dni. "Były to czasami trudne rozmowy, ale doprowadziły nas w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Jestem przekonany, że będzie ono dobrze odebrane przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych" - mówił.

Wiceszef MSWiA poinformował, że osiągnięte w piątek porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 r. w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. "W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 proc. wynagrodzenia" - dodał.

"Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tys. funkcjonariuszy Policji, 11 tys. funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 9 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej - to są automatyczne awanse z grupy drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, z czwartej na piątą i z piątej na szóstą w przeciągu najbliższych 4 lat. Te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 r." - podkreślił Wąsik.

Przekazał, że strona rządowa zobowiązała się również do zniesienia limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

"Porozumienie zobowiązuje stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród" - poinformował podczas konferencji Wąsik. "W przyszłym roku 2,7 procent, w tym roku 6 procent - jako, że nie było żadnych wzrostów uposażeń ze względu na COVID" - dodał.

Jak przekazał wiceszef MSWiA, "strona rządowa i społeczna zgodziły się co do powołania zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami pragmatyki służbowej, dodatków służbowych, stażowego, dodatku służbowego. Tak, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które dobrze by przysłużyły się zarówno służbom, jak i funkcjonariuszom, jak i naszemu bezpieczeństwu".

"Jestem przekonany, że to porozumienie, to dobra praca, to porozumienie korzystne zarówno dla nas wszystkich jako obywateli, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonariuszy służb mundurowych" - mówił Wąsik.

Szef MSWiA podkreślił, że ze stroną społeczną "dialog był, dialog jest, dialog będzie". "Postaramy się naszych partnerów społecznych od czasu do czasu pozytywnie zaskakiwać rozwiązaniami, które będą służyły rozwojowi formacji i które będą służyły jak największej satysfakcji zawodowej naszych funkcjonariuszy" - podkreślił Kamiński.

Mówił, że porozumienie zostało zatwierdzone przez statutowe władze wszystkich central związkowych - policyjnych, Staży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. "Koncentrujemy się na młodych funkcjonariuszach, którzy często zderzają się z taką biurokratyczną niemożnością awansu, bo są limity, bo nie może awansować grupę wyżej, ponieważ w jednostce już jest gdzieś biurokratycznie zapisany limit stanowisk" - mówił Kamiński.

Dodał, że resort chce, żeby zdolni funkcjonariusze, którzy się szkolą, mogli jak najszybciej awansować i żeby nie ograniczały ich w tym żadne biurokratyczne przeszkody. "Krok po kroku będziemy budowali jak najlepsze warunki pracy i to mówimy nie tylko o uposażeniach" - podkreślił.

Zapowiedział, że będą tworzone nowe komendy, nowe remizy, nowe strażnice, będzie nowy sprzęt i nowoczesne technologie. "Naprawdę będzie się działo i to bardzo pozytywnie, i to będzie służyło nie tylko satysfakcji z pracy naszych funkcjonariuszy, ale będzie służył bezpieczeństwu Polski i wszystkich obywateli" - powiedział Kamiński.