Doświadczenia z papierosami ma połowa 14–15-latków i dwie trzecie uczniów ze starszej kohorty. Co 30. przedstawiciel młodszej i co 20. uczeń ze starszej badanej grupy pali dziennie ponad 10 papierosów. Wyniki te są znacznie lepsze od tych z 2003 r. Spadła także dostępność papierosów. Coraz mniej ankietowanych mówi za to, że negatywne konsekwencje palenia marihuany przeważają nad pozytywnymi. Nie wystawia to najlepszych not skuteczności profilaktyce antynarkotykowej.