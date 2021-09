Białoruskie władze wykorzystują zorganizowany przez siebie proceder handlu ludźmi do ataków na Polskę. Wczoraj tamtejsze media państwowe nagłośniły wypowiedź prorządowego socjologa Mikałaja Szczokina, który określił działania polskich władz mianem „gestapowskich”. Generał Praga apelował wczoraj do mediów, by weryfikowały i potwierdzały zdobywane informacje. Polskie władze nie pozwalają dziennikarzom na dostęp do strefy objętej stanem wyjątkowym, co – zdaniem wielu redakcji – uniemożliwia niezależną weryfikację informacji . – Dziennikarze mogą relacjonować wydarzenia na granicy tej strefy, w niczym to nie utrudnia waszej pracy. My musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy – mówił minister Kamiński. Media apelowały niedawno o stworzenie mechanizmu pozwalającego na taki dostęp. DGP opisywał też, jak funkcjonuje mechanizm akredytowania mediów chcących pracować w strefie Operacji Zjednoczonych Sił, czyli strefie przyfrontowej w ukraińskim Zagłębiu Donieckim.