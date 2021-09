We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praw osób LGBTIQ. Stwierdzono w niej, że małżeństwa lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a małżonkowie i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci.

Poseł Suski zapytany w Radiu ZET, czy w Polsce będą uznawane takie małżeństwa i związki partnerskie, odparł: "W Polsce nie ma w konstytucji instytucji małżeństw jednopłciowych i póki co nie przewidujemy zmiany konstytucji".

Jak mówił, w kraju "bardzo wiele osób żyje bez ślubu i jest to swego rodzaju związek partnerski". Na uwagę, że niemożliwy jest w Polsce ślub cywilny osób jednej płci, Suski odpowiedział: "Niemożliwe, bo konstytucja nasza nie pozwala, i póki my będziemy przy władzy, na to się nie będziemy godzić".

Jak stwierdził poseł, art. 18 konstytucji, który stanowi, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej", wyklucza małżeństwa jednopłciowe.