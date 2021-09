Poseł Lewicy Andrzej Rozenek opublikował w niedzielę na Twitterze uchwałę Zarządu Warszawskiego Nowej Lewicy "w sprawie natychmiastowego zwołania Zarządu Krajowego Nowej Lewicy".

Warszawska Lewica domaga się, by podczas tego zarządu unieważniona została decyzja o zawieszeniu pięciu członków Zarządu Krajowego - Karoliny Pawliczak, Wincentego Elsnera, Tomasza Treli, Sebastiana Wierzbickiego oraz Bogusława Wontora.

Zarząd Warszawski żąda też - jak czytamy w uchwale - anulowania decyzji koordynatora frakcji SLD o odmowie przyjęcia do tej frakcji czterech działaczy Nowej Lewicy (dawniej SLD) - Andrzeja Rozenka, Sylwii Wróblewskiej, Ireneusza Tondery i Krzysztofa Podgórskiego.

Uchwała opublikowana przez Rozenka datowana jest na 2 września br. W jej uzasadnieniu napisano, że zarówno zawieszeni członkowie Zarządu Krajowego Nowej Lewicy jak i działacze, którym koordynator frakcji SLD w Nowej Lewicy odmówił przyjęcia do tej frakcji są wieloletnimi i zasłużonymi politykami Lewicy. "Wszyscy oni zostali ukarani za działania niezgodne z wolą przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego, jednakże jak najbardziej zgodne ze statutem naszej partii, a przede wszystkim od lat obowiązującym w naszej formacji poszanowaniem dla różnicy poglądów" - czytamy w uchwale.

Oceniono, że decyzje ws. wymienionych polityków Lewicy podjęto "w sposób autorytarny, z rażącym naruszeniem statutu i podstawowych zasad demokracji". "Partia, która krytykuje PiS za łamanie demokratycznych reguł nie może w dokładnie taki sam sposób postępować ze swoimi działaczami" - głosi uchwała Warszawskiej Lewicy.

"Bezprawne i niedemokratyczne działania podejmowane przez przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego, pełniącego również funkcję wicemarszałka Sejmu, dyskwalifikują go jako polityka i osobę godną zaufania" - czytamy w uchwale.

Podpisała się pod nią sekretarz Rady Warszawskiej Nowej Lewicy Sylwia Wróblewska.

Rozenek przed kilkoma dniami przekazał, że decyzją Czarzastego nie został przyjęty do frakcji SLD w Nowej Lewicy. Rozenek jest jedną z osób w partii, która otwarcie krytykuje przewodniczącego Czarzastego m.in. za rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. poparcia ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE i Krajowego Planu Odbudowy, co - w jego ocenie - zbliża jego formację do PiS. Poseł wypowiadał się też krytycznie ws. zawieszenia w lipcu przez Czarzastego części członków zarządu Nowej Lewicy w dniu posiedzenia zarządu, kiedy podejmowano decyzję o utworzeniu w Nowej Lewicy dwóch frakcji - czemu sprzeciwiali się zawieszeni.

Historia połączenia SLD i Wiosny sięga 2019 r., kiedy po wyborach parlamentarnych partie zdecydowały o zjednoczeniu. Nowe ugrupowanie powstaje na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego wstępują członkowie partii Biedronia. W ramach Nowej Lewicy będą dwie frakcje: Wiosny i SLD. W październiku natomiast odbędzie się kongres, na którym wybrani zostaną współprzewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz generalny partii.