Zanim sędziowie wydali wyrok, ETPC nałożył środek tymczasowy, w którym zakazał polskim władzom odsyłania obcokrajowców z powrotem na Białoruś, jednak rząd zignorował to postanowienie. Kolejne próby składania wniosków o ochronę międzynarodową też kończyły się niepowodzeniem. – W podobnym duchu wypowiedział się ETPC w wyroku, który zapadł w lipcu 2021 r. i dotyczył obywateli Syrii – dodaje Białas. To niejedyne sprawy, które trafiły do Strasburga. ETPC komunikował polskiemu rządowi wiele innych skarg dotyczących sytuacji na przejściach w Terespolu i Medyce. ETPC zabrał także głos w sprawie obecnego kryzysu na granicy z Białorusią, poproszony o to przez prawników związanych m.in. z HFPC. Nie nakazał jednak Polsce wpuszczenia obcokrajowców, lecz zobowiązał do dostarczenia im żywności i wody. Jak podkreśla Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN, w sprawach Czeczenów ETPC dostrzegł ryzyko, że osoby te zostaną odesłane do Rosji, gdzie groziłoby im niebezpieczeństwo.