Czwartą falę ogłoszono w Niemczech w zeszły czwartek. Podczas gdy na początku lipca w ujęciu tygodniowym odnotowano tam zaledwie pięć przypadków nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców, w minionym tygodniu liczba ta skoczyła do 49. Instytut Roberta Kocha zwrócił przy tym uwagę na wysoki odsetek zakażeń wśród ludzi młodych. Dla grupy w przedziale wiekowym od 20 do 24 lat odnotowano rekordową liczbę 94 zakażonych na 100 tys. mieszkańców. I chociaż przybywa pacjentów w szpitalach, to rzadziej trafiają do nich osoby w starszym wieku. – Zaledwie 13 proc. hospitalizowanych pacjentów jest w wieku powyżej 80 lat, ok. 40 proc. osób znajduje się w przedziale od 35. do 39. roku życia – podaje Uwe Janssens z Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Medycyny Intensywnej i Ratunkowej. Zauważa „wyraźną zmianę w strukturze wiekowej zakażonych”. Dlatego lekarze apelują do osób młodszych o szczepienie. W Niemczech od 30 lipca szczepione mogą być także dzieci – w wieku od 10 do 17 lat.