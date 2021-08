"To projekt transformacji energetycznej i klimatycznej - jedna z najpilniejszych rzeczy w świetle tego, czego dzisiaj doświadczamy (...) Mamy plan na +zieloną transformację+, na klimat, na czyste powietrze, na neutralność klimatyczną, na przejście od górnictwa i energetyki konwencjonalnej do OZE. Mamy bardzo konkretny 12-punktowy plan uporządkowania relacji między kościołem i państwem, pokazujący co zrobić, a nie tylko, o czym mówić" - przekonywał polityk.