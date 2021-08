Poseł KO Tomasz Szymański, wiceprzewodniczący komisji spraw wewnętrznych i administracji, poinformował na konferencji prasowej, że w środę grupa posłów wystąpiła o pilne zwołanie posiedzenia tej komisji w związku z wydarzeniami w Lubinie, gdzie 6 sierpnia po interwencji policji zmarł 34-letni mieszkaniec tego miasta. Wniosek został złożony przez posłów KO, Lewicy i KP-PSL. Szef komisji Wiesław Szczepański (Lewica) poinformował PAP, że posiedzenie odbędzie się na początku września.

"Tam jest bardzo dużo znaków zapytania" – powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna, poseł KO i b. szef MSWiA. zapowiadając, że posłowie będą przyglądać się funkcjonowaniu policji i prokuratury, bo sprawę śmierci 34-latka z Lubina trzeba wyjaśnić. "Mówię to jako były minister administracji i spraw wewnętrznych, bo wiem, że parlamentarna kontrola nad funkcjonowaniem rządu jest absolutnie czymś kluczowym" - podkreślił.

Schetyna zaznaczył, że wszyscy widzieli nagranie z interwencji policji w Lubinie i to w "jak nieudolny sposób funkcjonariusze nie mogli poradzić sobie z 34–latkiem, nie byli w stanie skuć go i tej interwencji przeprowadzić".

Stwierdził też, że "Dolny Śląsk jest ciężko doświadczony przez tragiczne historie tego typu" i przywołał sprawę Igora Stachowiaka, który w maju 2016 r. zmarł we wrocławskim komisariacie, a policjanci zostali skazani za przekroczenie uprawnień i znęcanie się. Ocenił, że sprawa ta jest zbliżona do tego co wydarzyło się w Lubinie. "Nie zostawimy tej kwestii, będziemy ją wyjaśniać, będziemy oczekiwać od Rzecznika Praw Obywatelskich, że podejmie aktywność w tej sprawie" - zapowiedział poseł KO.

Według Schetyny trzeba postawić pytania o sposób prowadzenia szkoleń policjantów, bo widać "ich kompletną amatorszczyznę" i niezdolność podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach, patrząc na to, że w Lubinie "przez wiele minut nie mogli ubezwłasnowolnić osoby, która była pod wpływem narkotyków lub dopalaczy, co w ostateczności doprowadziło do jej śmierci".

Ponadto - stwierdził polityk PO - trzeba też zapytać w jaki sposób informuje o sprawie prokurator, który "nie dopuszcza razem z biegłymi do obecności rodziny przy sekcji zwłok". Dodał, że jeżeli obecnie policja i prokuratura nie chce informować opinii publicznej, to ich przedstawiciele „będą musieli to zrobić na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych i administracji”.

Z kolei poseł KO Piotr Borys, który niedługo po wydarzeniach w Lubinie zapowiedział interwencję w sprawie działań policji, podkreślił, że na prośbę rodziny zmarłego 34-latka, posłowie pomagają w tym, by sprawa była prowadzona transparentnie i żaden fakt nie był pominięty.

Poinformował, że w czwartek po godz. 13.30 rodzina wraz z pełnomocnikami prawnymi będzie miała konferencję prasową, gdzie przedstawi "swoją opinię w tej sprawie, bezpośrednio już po tym, kiedy widziano ciało Bartka". "Nie wygląda to dobrze" – dodał.

Borys stwierdził, że są rozbieżności pomiędzy tym co mówił rzecznika komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu o momencie śmierci 34-lata z Lubina, a "co innego twierdzi prokuratura i pogotowie ratunkowe". "Dlaczego policjanci tak interweniowali, dlaczego nie pomagali, nie reanimowali tego chłopaka do czasu przyjazdu karetki, dlaczego prokuratura ukrywała przed rodziną moment sekcji zwłok, dlaczego nie pozwoliła na ocenę ciała Bartka i uczestnictwa? Te pytania muszą być postawione, aby ta sprawa mogła być wyjaśniona w 100 proc." – podkreślił Borys.

Poseł Szymański oświadczył, że w interesie Polek i Polaków jest zadanie wielu pytań wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu oraz Komendantowi Głównemu Policji Jarosławowi Szymczykowi, a najważniejszym z nich jest "czy Polki i Polacy w państwie PiS mogą się czuć bezpieczni.

"Musimy zrobić wszystko, żeby chronić Polki i Polaków od nieumiejętnych interwencji, od czynów, które zamiast zachować bezpieczeństwo życia i zdrowia będą wręcz działać w drugą stronę. Dlatego czujemy się zobowiązani, żeby zrobić wszystko, żeby państwo PiS chroniło zdrowie i życie Polaków, a nie przyczyniało się do jego utraty. Dlatego też komisja spraw i administracji w możliwie najszybszym terminie, na kolejnym posiedzeniu Sejmu zajmie się tą sprawą" - powiedział Szymański.

Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w środę rano skierowała wniosek do Prokuratury Krajowej o przeniesienie sprawy śledztwa poza obszar regionu wrocławskiego.

Sekcja zwłok 34-latka odbyła się w poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prok. Arkadiusz Kulik przekazał we wtorek PAP, że sekcja "nie wykazała zmian urazowych, które byłyby bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny". Jak dodał, biegli zaznaczyli, że w celu ustalenia przyczyny i mechanizmu zgonu 34-latka niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań, w tym badań toksykologicznych i histopatologicznych.

Również we wtorek pełnomocniczka rodziny 34-latka, adw. Renata Kolerska powiedziała PAP, że prokuratura odmówiła rodzinie wydania protokołów sekcji oraz oględzin zwłok. Pełnomocniczka rodziny zapowiedziała złożenie wniosku o przeprowadzenie ponownej sekcji zwłok, tym razem w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu.

Film z podjętej 6 sierpnia interwencji policji trafił do internetu. Dolnośląska policja w wydanym kolejnego dnia oświadczeniu poinformowała, że funkcjonariusze udali się na interwencję dotyczącą agresywnego mężczyzny, który miał rzucać kamieniami w okna zabudowań. Na numer alarmowy zadzwoniła matka mężczyzny, informując policję, że jej syn nadużywa narkotyków. Z wyjaśnień policji wynikało, że skierowani na miejsce funkcjonariusze próbowali wylegitymować i uspokoić mężczyznę. Ten jednak nie reagował na polecenia. W rezultacie policjanci obezwładnili 34-latka, używając kajdanek i chwytów obezwładniających.

Kolejnego dnia policja podała, że mężczyzna zmarł po dwóch godzinach od przewiezienia do szpitala. W mediach pojawiły się relacje świadków zdarzenia, zdaniem których śmierć 34-latka nastąpiła jeszcze podczas interwencji.

W poniedziałek wieczorem poseł Borys opublikował na Twitterze pismo Prokuratury Rejonowej w Lubinie, w którym można przeczytać, że "według oświadczeń ratowników po tym, jak przyjechali na ul. Traugutta w Lubinie na zgłoszenie do Bartosza S., dokonali sprawdzenia tętna, ciśnienia, lecz parametry te były niewyczuwalne". "Według ratownika zgon pokrzywdzonego stwierdzono już na ul. Traugutta. Stwierdził także, że z tego powodu nie podejmowali żadnych czynności resuscytacyjnych" – czytamy w piśmie.

Wcześniej tego dnia, na briefingu prasowym, podkom. Wojciech Jabłoński z biura prasowego dolnośląskiej policji, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące interwencji, zapewniał, że w chwili, kiedy funkcjonariusze przekazywali 34-latka pod opiekę zespołowi medycznemu, zachowane były jego funkcje życiowe, wyczuwalny był oddech i tętno. Dodał też, że policjanci, którzy brali udział w interwencji nie zostali zawieszeni w obowiązkach.