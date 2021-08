Z naszych ustaleń wynika, że niepewna jest sytuacja szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. W PiS cały czas zarzuca się mu, że policja była zbyt pobłażliwa w czasie Strajku Kobiet. – Do tego Komenda Główna Policji zachowuje się jak niemalże autonomiczny podmiot – narzeka prominentny polityk PiS. Na razie nie wiadomo, kto miałby przyjść na jego miejsce – w krążącą plotkę o możliwym powrocie do resortu Elżbiety Witek mało kto wierzy. Przesądzona jest wymiana ministra klimatu Michała Kurtyki (może odejść do jednej z międzynarodowych instytucji gospodarczych lub do biznesu), a jego obowiązki mogłaby przejąć Anna Moskwa, wcześniej związana z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zagrożony jest także Piotr Gliński, odpowiedzialny za resort kultury i sportu. W ocenie części działaczy PiS „działka sportowa” trochę kuleje. – Są spore problemy z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich w 2023 r. w Krakowie i województwie małopolskim – przyznaje ważny polityk PiS. Stąd pomysły powrotu do osobnego resortu sportu lub powołania odrębnej instytucji, nadzorowanej przez ministerstwo (przy ostatniej rekonstrukcji zakładano powołanie Rządowego Centrum Sportu). Nasi rozmówcy z partii rządzącej zastanawiają się też, czy z rządu nie odejdzie sam wicepremier Jarosław Kaczyński. – Ponoć ma poświęcić się partii, by przygotować ją na wybory – przekonuje nasz rozmówca.