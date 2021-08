W rozmowie z DGP jeden ze współpracowników Jarosława Gowina stwierdził, że „nie wyobraża sobie zdjęcia immunitetu szefa NIK”, choć zaznaczył, że to tylko jego własna opinia. Ale inny członek Porozumienia mówi jeszcze dosadniej. – Zdecydowana większość, która ochroni Banasia, traktuje to jako wewnętrzną wojnę NIK. Nawet dobrze, że jest taki układ między NIK a PiS, bo dzięki temu szef organu kontrolnego jest faktycznie niezależny i celnie punktuje władzę. Na pewno nie staniemy po stronie PiS w tej sprawie – deklaruje. Z kolei wśród ludowców słyszymy, że co prawda są ze strony PiS próby złamania części działaczy, ale jest mało prawdopodobne, by klub poparł partię rządzącą. Podobnie będzie z Koalicją Obywatelską. – Pytanie raczej, jak zachowają się przedstawiciele Partii Razem, bo oni wydają się niepewni – wskazuje nasz rozmówca z PO.