Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez swojego zastępcę Tadeusza Dziubę (byłego posła PiS oddelegowanego do NIK). Skierował też do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o jego odwołanie z funkcji wiceszefa NIK.