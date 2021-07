Do tej pory ustawiono ok. 1400 skrzyneczek. Samorządy, które umieściły je we wszystkich swoich szkołach, to Legnica, Zgorzelec, Kołobrzeg, powiat trzebnicki. W trakcie uruchamiania 250 skrzyneczek jest Kraków. Ponad 200 trafi do placówek oświatowych, pozostałe do innych instytucji, mają także być dostępne dla kobiet w kryzysie bezdomności. Miasto oszacowało, że koszt utrzymania jednej skrzyneczki w szkole to 600 zł rocznie.