Po głośnych podróżach byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do rodzinnego Rzeszowa, który od wiosny 2018 r. do wiosny 2019 r. wykonał prawie 100 lotów do tego miasta, czasem z członkami rodziny, uchwalono rzeczoną ustawę o lotach. Wprowadziła ona obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD, który działa od 16 kwietnia 2020 r. Twórcą systemu, w którego ramach jest prowadzony CRL, jest firma iQ5 z Białegostoku. Od momentu jego utworzenia do ubiegłego tygodnia wykonano 184 loty o statusie HEAD. Samych startów i lądowań było znacznie więcej, ponieważ często taki lot obejmuje wylot i powrót. Tak np. było z lotem premiera Mateusza Morawieckiego do Wrocławia i z powrotem do Warszawy 26 czerwca albo z wylotem do Paryża i powrotem przez Lublin do Szczecina marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.