Szef MZ był pytany na konferencji prasowej o negocjacje w sprawie dostaw szczepionek przeciw COVID-19 na ewentualną trzecią dawkę.

Niedzielski potwierdził, że taki dialog jest prowadzony, jednak żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Podkreślił, że priorytetem jest uczestniczenie we wszystkich procesach negocjacyjnych dotyczących zabezpieczenia populacji szczepieniami.

"W tej chwili rzeczywiście jest taki bardzo wstępny dialog prowadzony na poziomie Komisji Europejskiej, bo KE już zaczyna rozmawiać z producentami" - oświadczył minister.

"Nie dopuszczamy takiej myśli, żeby Polska znalazła się poza nawiasem możliwości skorzystania ze szczepień" - dodał szef MZ.

Zaznaczył jednocześnie, że to nie przesądza, czy będzie szczepienie trzecią dawką. "Tutaj jeszcze prowadzimy intensywne analizy i badania, które mówią o skuteczności prowadzenia tej trzeciej dawki. Jeżeli ta dawka ma powtórzyć i przypomnieć systemowi immunologicznemu o kontakcie i odporności na tego samego wirusa, to tutaj ta wartość dodana trzeciej dawki nie jest aż tak duża. Ona byłaby zdecydowanie większa, gdyby to uodpornienie dotyczyło w większym stopniu nowych mutacji, które się być może jeszcze pojawią" - powiedział Niedzielski.

Powtórzył jednak, że w tej sprawie nie zapadła na razie żadna decyzja.