„ Jeżeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą COVID-19, a w konsekwencji nie można wykluczyć żadnych sytuacji, z lockdownem włącznie” – powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk.

Loteria szczepionkowa ruszy 1 lipca. Udział w losowaniu będą mogły wziąć osoby zarejestrowane i zaszczepione co najmniej jedną dawką.

Jak dołączyć do loterii?

Dołączenie do loterii jest możliwe poprzez:

internetowe konto pacjenta na pacjent.gov.pl

infolinię Narodowego Programu Szczepień - 989.

Konkurs na najbardziej odporną gminę

„Gminy dostaną od 10 do 40 tys. zł na promocje szczepienia u osób powyżej 40 roku życia” – powiedział Paweł Szefernaker. Sekretarz stanu MSWiA dodał, że gminy dostaną od 10 do 40 tys. zł na promocje szczepień u osób powyżej 40 roku życia.

Pierwsze 500 gmin w Polsce otrzyma po 100 tys. zł na zaszczepienia min. 67 proc. mieszkańców.

Nagroda specjalna dla Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce o wartości 2 mln. zł.

Szczepienia w galeriach handlowych

"Galerie handlowe - we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych wypracowaliśmy wytyczne dot. szczepień w galeriach. Uruchomiliśmy 8 pilotażowych punktów i jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi placówkami" - powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk.

WAŻNE! Od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą możliwe w dowolnym punkcie szczepień. Rząd poinformuje o szczegółach w przyszłym tygodniu.

"Im roczniki młodsze tym mniej zapisanych lub zaszczepionych. To musi nas motywować, żeby przekonywać do szczepień. Apelujemy o rejestrację i szczepienie się. To zadanie dla nas wszystkich. Musimy zintensyfikować wysiłki, by uniknąć kolejnej fali" - powiedział Dworczyk. Szef KPRM dodał, że dobrą informacją jest fakt, że wczoraj przekroczyliśmy 27 milionów wykonanych szczepień; pierwotny cel to było 20 mln do końca czerwca.