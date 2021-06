O złożeniu wniosku poinformowali w środę na wspólnej konferencji prasowej wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej: Rafał Grupiński, Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer oraz posłanki Krystyna Szumilas i Elżbieta Gapińska.

"Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówić o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci" - powiedziała Nowacka.

Przekonywała, że polska szkoła zasługuje na wolność, demokrację i autonomię. "Polska młodzież zasługuje na szacunek, bez względu na to jakie wartości wyznaje, w jakiej miejscowości mieszka, kim jest i kim chce być w przyszłości, jakie ma marzenia i aspiracje. Pan Czarnek, minister edukacji ma im do zafundowania wyłącznie agresję i pogardę" - powtórzyła posłanka KO. Szefa MENiN nazwała też "niekompetentnym ministrem i arogantem".

Rafał Grupiński wyraził z kolei pogląd, że polityka Czarnka prowadzi polską oświatę do ciemnogrodu. "Po dewastacji polskiego systemu oświaty przez panią minister Zalewską (chodzi o poprzedniczkę Czarnka, Annę Zalewską - PAP), która zlikwidowała gimnazja, rozpoczęliśmy podróż do ciemnogrodu. Przemysław Czarnek jest ministrem, który próbuje cofnąć nas do czasu obskurantyzmu, do czasów nietolerancji, do czasów, w których nie liczono się z prawami człowieka" - mówił Grupiński.

Krystyna Szumilas, była szefowa MEN, przypomniała, że w poniedziałek przeciwko polityce Czarnka protestowali nauczyciele, uczniowie, samorządowcy. "Apelowali do pana ministra o to, żeby szkołę pozostawił w spokoju, pozwolił jej być szkołą demokratyczną, otwarta, szkołą, w której uczniowie, nauczyciele, rodzice, środowisko lokalne mogłoby wyrażać swoje zdanie; szkołą, o której kształcie decydowaliby ludzie, którzy są blisko uczniów, szkołę samodzielną, autonomiczną; szkołę, która uczy zasad demokracji, która pozwala uczniom na zadawanie pytań i myślenie" - podkreślała Szumilas.

Nawiązała też do środowej wypowiedzi ministra Czarnka, który w ostrych słowach komentował w TVP Info sobotnią Paradę Równości w Warszawie. "Widzieliście zdjęcia z Parady Równości, a to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych dziwacznie, mężczyznę ubranego jak kobieta, czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? – pytał Czarnek, zwracając się do widzów stacji.

W ocenie Szumilas wypowiedź ta świadczy o tym, iż szef MENiN nie chce słuchać ludzi, nie chce szkoły otwartej i demokratycznej. "Pcha szkołę w taki kanał szkoły z czasów PRL-u, szkoły, w której decyduje jeden głos - głos władzy centralnej, w której kuratorzy są ekonomami stającymi nad nauczycielami; szkoły, w której zastrasza się ludzi" - oceniła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Na wypowiedź Czarnka dla TVP Info zareagowała też w środę rano w Sejmie posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która zarzuciła mu szczucie i obrażanie obywateli.

Szef MENiN, odpowiadając posłance, prosił, by raz jeszcze wysłuchała jego wypowiedzi i "przestała kłamać bezczelnie". "Polacy widzą waszą narrację pełną chamstwa, kłamstwa, fałszowania rzeczywistości. Jeśli pani nie rozumie języka polskiego, to jest pani problem, ale nie mój i ja pani nie będę wyjaśniał słów w języku polskim" - powiedział.

W porannej rozmowie z TVP Info komentował także zapowiedziany już przez KO wniosek o swoje odwołanie. Przekonywał, że realizowane przez niego zmiany są konieczne, "aby ratować polskie szkoły w takich dużych miastach jak Warszawa przed ideologizacją ze strony takich panów jak Trzaskowski i upolitycznianiem szkoły, tak jak to widzieliśmy na tej całej – pożal się Boże – paradzie".