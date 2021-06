Wraz z pandemią jeszcze większą popularnością zaczęły cieszyć się zakupy online. Dla branży kurierskiej rozpoczęły się żniwa, podobnie jak dla oszustów. Na popularności zaczął zyskiwać model wyłudzeń związanych z realizacją przesyłek. Do ludzi trafiały SMS-y lub e-maile z informacją o konieczności dopłaty , najczęściej niewielkiej sumy do przesyłki. W treści wiadomości był link prowadzący do fałszywej strony z panelem logowania do bankowości internetowej. Wprowadzone dane były przechwytywane przez oszusta. W tego typu przestępczości często pojawia się także link do fałszywej aplikacji, która ma służyć np. śledzeniu przesyłki. W rzeczywistości prowadzi do zainstalowania złośliwego oprogramowania, które pomaga przejąć autoryzację transakcji mobilnych.