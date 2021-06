Rzecznik rządu we wtorek w Polsat News został zapytany w kontekście ataku hakerskiego na skrzynkę mailową i media społecznościowe szefa KPRM Michała Dworczyka i jego żony, czy premier martwi się tym, co dzieje się w kwestii cyberataków.

"Skala ataków jest bardzo poważna i warto wspomnieć o tym, że pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj wieczorem zwrócił się do pani marszałek Sejmu o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, czyli posiedzenia, które będzie wyłączone z jawności, aby przedstawić całą skalę bardzo szerokich ataków cybernetycznych, które dotknęły Polskę" - poinformował Müller.

Zaznaczył, że nie może przekazać więcej szczegółów. "Ale chcemy zaprezentować taką informację na posiedzeniu Sejmu w trybie niejawnym" - dodał.

Pytany, czy to premier lub szef MSWiA Mariusz Kamiński będzie tę informację przedstawiać, odpowiedział, że będą wyznaczone osoby, które omówią szczegółowo wyznaczone obszary.

"Myślę, że warto, żeby posłowie poznali te informacje, które w tej chwili mają charakter poufny bądź tajny, jak najszybciej. W związku z tym mam nadzieję, że będzie to możliwe w tym tygodniu" - przekazał rzecznik rządu.

Müller potwierdził, że skala ataków jest duża. "Jest to duża skala, która nie ogranicza się - tak jakby niektórzy oponenci nasi chcieli - tylko do jednej osoby, lecz dotyczy wielu osób" - dodał rzecznik rządu.

Dopytywany, czy dotyczy to skrzynek mailowych, telefonów, odpowiedział, że w tej chwili mówimy o skrzynkach mailowych.

"W ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego ataku cybernetycznego na Polskę, na polskie instytucje, na poszczególnych użytkowników skrzynek internetowych, skrzynek mailowych w Polsce. Ten atak ma szeroki charakter, natomiast co do jego szczegółów one są objęte w tej chwili klauzulą, w związku z tym chcemy o tym poinformować na posiedzeniu Sejmu" - powiedział Müller. Zwracał uwagę, że w ostatnich latach ofiarami ataków cybernetycznych było wiele krajów m.in. Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone i Polska nie jest wyjątkiem pod tym względem.

Pytany, kiedy odbędzie się niejawne posiedzenie Sejmu wskazał, że zwołanie posiedzenie to kompetencja marszałka Sejmu. "Myślę, że jest możliwe, żeby takie posiedzenie odbyło się jeszcze w tym tygodniu, nam zależy na tym, aby posłowie możliwie szybko taką informację uzyskali" - zaznaczył Müller.

Na pytanie, czy ktoś inny z rządu oprócz szefa KPRM Michała Dworczyka padł ofiarą ataków cybernetycznych, Müller odparł, że na ten moment może powiedzieć tylko, że "jeżeli chodzi o ataki cybernetyczne, to ich skala jest szeroka i nie dotyczy tylko ministra Dworczyka, nie dotyczy tylko członków rządu, nie dotyczy tylko partii PiS, dotyczy szerokiej grupy osób".

Müller podkreślił, że wszystkie niejawne, zastrzeżone czy poufne informacje wymieniane pomiędzy członkami rządu są wymieniane w ramach skrzynek służbowych. Dodał, że tajne i ściśle tajne informacje przekazywane są w formie papierowej.

Dworczyk w ubiegłym tygodniu oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe.

Podkreślił jednocześnie, że "w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny". Dworczyk ocenił, że "z całą pewnością można stwierdzić, iż celem tego typu cyberataków jest dezinformacja i w związku z tym właściwe służby specjalne RP prowadzą wszelkie niezbędne działania wyjaśniające".

W środę na wniosek premiera odbędzie się posiedzenie niejawne Sejmu dot. cyberataków - poinformowała po Prezydium Sejmu wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Jego rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.