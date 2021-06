– To, co jest ciekawe w wynikach, to duża grupa osób, które się wahają. To ok. 60 proc. w grupie niezaszczepionych – dodaje Bartczuk. Co mogłoby ich przekonać? Na pierwszy rzut oka wzmocnienie przekazu świadczącego o bezpieczeństwie preparatu. To jednak trudne. – Nie przekona nas lekarz, bo słuchamy raczej osób z najbliższego środowiska , rodziny. Potrzeba również bardziej wyważonego przekazu, o ryzyku i szansach szczepień. Nie jednostronnego, bo to budzi większą nieufność – dodaje psycholog. I podkreśla, że walka z przeciwnikami szczepień nie ma sensu. – Trzeba dotrzeć do niezdecydowanych – mówi ekspert.