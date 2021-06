Konferencja prasowa Trzaskowskiego odbyła się na skwerze Ołowianka, gdzie działacze Koalicji Obywatelskiej wspólnie z wolontariuszami prowadzą w sobotę zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu RTV.

Trzaskowski podczas swojego przemówienia mówił o potrzebie zmiany. "Polska potrzebuje planu odbudowy Rzeczpospolitej. Ja taki plan mam i będę go prezentował w przeciągu najbliższych miesięcy" - zadeklarował. Podkreślał, że plan ten musi się opierać na podstawowych wartościach: prawdzie, równości i sprawiedliwości.

"Musimy zrobić wszystko, by odbudować zaufanie do państwa. Bez zaufania do naszego własnego państwa, bez odzyskania szacunku do własnego państwa trudno nam będzie naprawiać Rzeczpospolitą" - powiedział prezydent Warszawy.

Nawiązując do wartości, Trzaskowski ocenił, że należy zacząć od prawdy, dlatego dziś symboliczne zbierane są podpisy pod likwidacją TVP Info i abonamentu. Zapowiedział, że za tydzień rozpocznie się "wielka akcja" zbiórki podpisów, w której będą uczestniczyć wspólnie politycy PO, KO i samorządowcy.

"Jeżeli chcemy walczyć o prawdę, to musimy zabrać rządzącym ten instrument propagandy, szczucia ludzi na siebie" - podkreślał.

Trzaskowski nawiązał też do śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; wskazywał, że "zabił go hejt". Zapowiedział walkę z hejtem oraz o prawdę.

Mówił też o konieczności odpolitycznienia wszystkich instytucji, które -jak stwierdził - zostały zawłaszczone przez PiS. Wymienił wśród nich TK, KRS i prokuraturę. "Musimy odzyskać dla nas te instytucje, bo bez tego trudno mówić o prawdzie" - przekonywał.

Trzaskowski nawiązał także do pandemii COVID-19. Inny temat, który poruszył, to "odzyskanie państwa i kontroli nad podatkami", co - jak podkreślił - jest ważnym elementem jego planu. W tym kontekście nawiązał do Polskiego Ładu. Według Trzaskowskiego rządzący chcą za jego pośrednictwem "dzielić Polki i Polaków" na lepiej i gorzej zarabiających oraz sprawić, by za zmiany płaciły polskie firmy.

Jego zdaniem podatki powinny trafić do samorządów, bo - jak tłumaczył - to one "są blisko ludzi" i wiedzą jak wydawać środki, aby do trafiły one do ludzi oraz jak się z nich rozliczać. Wzywał do solidarności pomiędzy bogatszymi i biedniejszymi regionami; krytykował też plany centralizacji szpitali i zmiany dotyczące szkół.

Mówił także po konieczności poruszenia m.in. tematu zielonej energii i transformacji energetycznej. Chwalił PO, która według niego "jest najbardziej dojrzałą partią", podkreślał jednocześnie konieczność otwierania się na nowe środowiska. - partie polityczne, ale i samorządowców, którzy - jak zauważył - mają wsparcie i zaufanie społeczne. "Nikogo nie można zgubić, opozycja musi dzisiaj zdać test z dojrzałości, musi ze sobą rozmawiać" - zaznaczał.

"Konieczne jest w końcu pozyskanie zupełnie nowych środowisk, dlatego właśnie (jest) Campus Polska Przyszłości, bo chcemy zachęcać młodych ludzi do zaangażowania w życie społeczne. Dopiero wtedy, gdy stworzymy przestrzeń do współpracy, a taką ma być ruch Wspólna Polska, gdzie fundamentalnym filarem będzie PO, KO, ale gdzie będziemy dokładać samorządowców, nowe środowiska, nowych ludzi (...) dopiero wtedy będziemy w stanie zwyciężać" - przekonywał.

Jak powiedziała podczas swojego wystąpienia prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, problemem dzisiejszej Polski jest podział. Jej zdaniem, misją samorządu jest dzisiaj odbudowa więzi pomiędzy ludźmi, zaufania, jedności i wspólnoty. „Zmiana w Polsce nastąpi poprzez wybór, ale nie tylko. Prawdziwa zmiana zaczyna się w nas, zaczyna się od indywidualnej zmiany każdego z osobna" - podkreśliła Dulkiewicz.

"Dla nas przesłanie Solidarności nie jest zamknięte w muzeum czy wśród rodzinnych pamiątek. My tutaj umiemy odkrywać dziedzictwo Solidarności na nowo, każdego dnia. Ono żyje w naszym działaniu. Gdańsk dzieli się dobrem, ale Gdańsk dzieli się Solidarnością. Ta solidarność to nasz gdański patent na bycie razem" - dodała.

W dalszej części swojego przemówienia prezydent Gdańska podkreślała rolę działań ekologicznych, a także nowoczesnej edukacji. "Kiedy słucham gdańszczanek i gdańszczan, to wiem, że dzisiaj trzeba postawić na trzy sprawy - zielony ład, edukację opartą na wartościach i tożsamość" - powiedziała prezydent Gdańska.

Dodała, że rolą samorządu jest rozpocząć i przeprowadzić w Polsce zieloną rewolucją. "Ta zmiana, która nas czeka nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, ona nie jest też partyjna. W tym wszystkim chodzi o dobro wspólne. Zielona zmiana zaczyna się od konkretnych, codziennych działań, a jej motorem jest odpowiedzialność za przyszłość naszych miast, Polski, Europy" – powiedziała.

Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września organizuje Campus Polska Przyszłości, czyli tygodniowe wydarzenie na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezydent Warszawy i jego współpracownicy od kilku tygodni zachęcają młodych z całej Polski, by wzięli udział w Campusie

Po wystąpieniach Trzaskowski wręczył bilet pierwszej uczestnice Campusu - jest nią Karolina Cekała z Gdańska.

"Proces rekrutacji na udział w Campusie powoli się kończy. Cieszę się, że mogę wręczyć pierwszy bilet na to wydarzenie osobie bardzo zaangażowanej, która studiuje medycynę. Do zobaczenia w Olsztynie" - dodał Trzaskowski.