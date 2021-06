Szrot w Polsat News był pytany o spory w Zjednoczonej Prawicy, m.in. w kontekście wyboru nowego RPO i czy w konsekwencji głosowania w Sejmie w tej sprawie może dojść do rozbicia koalicji.

"Pana prezydenta interesuje przede wszystkim trwałość i spójność Zjednoczonej Prawicy; byłoby bardzo niedobrze dla Polski gdyby w tym zakresie coś się zmieniło. Gdyby jedność Zjednoczonej Prawicy została naruszona, gdyby mogło dojść w ten sposób do upadku rządu i nowych wyborów. To nie jest sytuacja korzystna dla Polski" - odpowiedział prezydencki minister.

Dopytywany czy napięcia pomiędzy liderami ZP da się "wyprostować", Szrot zwrócił uwagę, że od 2002 r. zajmuje się polityką. "Nie takie napięcia widziałem, które się dało wyprostować" - zaznaczył.

Pytany czy sprawa "rozejdzie się po kościach", odparł, że nie będzie tego przesądzał. "Będę z niepokojem obserwował, tak jak pan prezydent, tę sytuację licząc na to, że Zjednoczona Prawica utrzyma swoją jedność" - dodał Szrot.

Szef gabinetu prezydenta był też pytany o zbliżający się szczyt NATO w Brukseli oraz czy wówczas dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem.

"Na pewno się spotka. Jest to bardzo ważny szczyt NATO w Brukseli, zaczyna się już 14. czerwca, agenda jest bardzo rozbudowana, obejmuje kwestie współpracy transatlantyckiej, relacji z Rosją, z Chinami. Okazji do tego spotkania będzie wiele i jestem przekonany, że do tego spotkania dojdzie" - zapewnił.

Zaznaczył, że o szczegółach nie chce informować. Dodał, że "jest wiele tematów do omówienia" w tym kwestie bezpieczeństwa energetycznego.