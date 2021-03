Pacjentkę niewydolną oddechowo z Covid woziliśmy (od 21.00 wczoraj) od szpitala do szpitala, próbując gdziekolwiek ją przekazać, byle tylko mogła mieć kontynuowaną tlenoterapię. Niestety, cztery kolejne szpitale odmówiły ze względu na absolutny brak możliwości pomocy naszej pacjentce. Pod każdym z tych szpitali po kilka zespołów w kolejce. Dyspozytorzy bezradni, w systemie zero miejsc w całym województwie. W końcu utknęliśmy pod SOR Stępińska, gdzie stoimy do teraz. O 7.00 teoretycznie mialem skończyć pracę, kończy nam się tlen (koło 2.00 inny ZRM dowiózł nam dwie nowe duże butle, za co bardzo solidnej "dziesiątce" dziękujemy, bo pacjentki już by z nami nie było).