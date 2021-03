Podczas konferencji szef resortu sprawiedliwości ocenił, że mechanizm przyjęty w grudniu ub.r. przez przywódców państw Unii Europejskich, "jest drogą do tworzenia państwa federacyjnego Unii Europejskiej".

Podkreślał przy tym, że Unia Europejska jest umową międzynarodową, która formułuje relacje między państwami, które te umowę zawarły, ale nie może być krokiem w kierunku ograniczenia suwerenności państwa polskiego i tworzenia nowej państwowości w postaci państwa federacyjnego.

"Ratyfikowanie takiej umowy - w naszej ocenie - byłoby sprzeczne z obowiązującą w Polsce konstytucją i sprzeczne z naszym interesem - tak jak to definiuje moje środowisko polityczne, z którego się wywodzę i z którego nadania pełnię urząd ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego" - mówił Ziobro.

"Apelujemy o wstrzymanie prac nad dalszą ratyfikacją tego dokumentu i przeprowadzenie w Polsce poważnej, rzetelnej debaty z udziałem ekspertów na temat wszelkich konsekwencji dla państwa polskiego, dla polskiej gospodarki, dla sytuacji ekonomicznej naszych rodaków w dłuższej perspektywie".

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji niemal 60 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który każde państwo członkowskie musi przygotować i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Jednak, aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, państwa członkowskie, w tym parlamenty narodowe, muszą zatwierdzić decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Rząd zajmował się już kilka razy projektem ustawy dotyczącym ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, jednak go nie przyjął. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że projekt zostanie przyjęty w ciągu kilku tygodni i trafi wówczas do Sejmu.