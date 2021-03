– Idą trudne czasy. Mamy 25 tys. przypadków dziennie i 40 proc. dynamiki tydzień do tygodnia – mówił wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. Pod respiratorami znajdowało się 2193 osoby – najwięcej od początku pandemii. Jednym z głównych winowajców jest brytyjska, bardziej zakaźna mutacja koronawirusa. Jej udział w zakażeniach to już ponad 50 proc. Nadal najwyższe wskaźniki zachorowań są na Warmii i Mazurach (średnia to 62 na 100 tys. mieszkańców). Widać jednak, że po wprowadzeniu restrykcji pod koniec lutego zaczęło tam spadać tempo przyrostu. Rząd zdecydował więc o ich rozszerzeniu – począwszy od soboty – na cały kraj.