Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład - czyli program partii na czas po epidemii koronawirusa - ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

PiS przedstawił również spot zapowiadający prezentację Nowego Ładu 20 marca. Przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy; to nasz plan powrotu do normalności - mówią w spocie wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Nagranie przeplatane jest zdjęciami z wcześniejszych konwencji ugrupowania, prowadzonych inwestycji, zmagań lekarzy z epidemią oraz wizyt gospodarskich premiera.

"Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski. Potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa" - podkreślił w filmie lider PiS.

Morawiecki zwrócił natomiast uwagę, że w trakcie zmagania z pandemią ten plan musiał być zmieniony, gdyż - zauważył - najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków.

"Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy Polaków, przeznaczając około 200 miliardów złotych dla polskich firm" - powiedział szef rządu.

"Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy" - wtórował mu Kaczyński.

"Czas na polski Nowy Ład, wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość" - dodaje Morawiecki.

W podsumowaniu nagrania lektor informuje, że już 20 marca "czas na polski Nowy Ład".

"Zapraszamy: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki" - mówią na końcu nagrania obaj politycy.

Szef PiS w niedawnej rozmowie z PAP podkreślał, że Nowy Ład jest "wielką szansą dla kraju, dla wielu polskich rodzin, ogólnie dla wielu ludzi, także tych, którzy ze względu na wiek już rodzin nie mają".

"Jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 r. Natomiast Nowy Polski Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić" - dodał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, program Nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. Jak informował premier, w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

W lutym szef rządu zapowiadał, że w ramach Nowego Ładu zostanie zaprezentowana "atrakcyjna oferta dla inwestorów, po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej". "Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę" - zadeklarował wówczas Morawiecki.