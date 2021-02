Ma ono na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 14 marca "obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego".

W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe obostrzenia związane m.in. z zamknięciem basenów, ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług hotelarskich, z ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej (kina, teatry), związane ze sportem, z działalnością kasyn oraz działalnością tzw. galerii handlowych.

Z rozporządzenia wynika, że do 14 marca 2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego baseny są zamknięte "z wyłączeniem basenów: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych".

Zamknięte będą hotele, kina, teatry, ośrodki kultury i miejsca rozrywki, "z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Z rozporządzenia wynika, że do 14 marca 2021 r. w przypadku sportu zawodowego dopuszczalne jest organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, ale bez udziału publiczności. Wskazano, że zapewniony powinien być dostęp do środków dezynfekcji rąk, dezynfekcja sprzętu sportowego oraz "15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami".

Zamknięte będą także automaty do gier hazardowych oraz kasyna, "z wyłączeniem kasyn internetowych".

Zakazano również udostępniania zbiorów publiczności oraz organizowania z jej udziałem wydarzeń. Zakaz "nie dotyczy udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających; zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów" - czytamy w rozporządzeniu.

Do dnia 14 marca 2021 r. dopuszczalne jest natomiast, ale bez udziału publiczności "prowadzenie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; nagrań fonograficznych i audiowizualnych; wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Wskazano, że do dnia 14 marca 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m kw. ustanawia się zakaz handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych w tym aptek lub punktów aptecznych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet lub książek, lub kuponów gier losowych, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, paliw.

Zgodnie z rozporządzeniem będą mogły działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, punkty optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, logistyczne oraz takie, których działalność polega na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; punkty ubezpieczeniowe; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, myjnie samochodowe; zakłady ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnie, punkty gastronomiczne przygotowujące i podające żywność na wynos lub dostarczające innym podmiotom żywność.