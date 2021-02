Szef rządu nawiązywał do środków, jakie trafiły do budżetu w związku z zamknięciem luki VAT. "Z tego sukcesu, z tego VAT, mamy środki na rozwój dróg, szkół, modernizację szpitali czy 500 plus" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że udostępnione niedawno dane Komisji Europejskiej wskazują, że ze wszystkich krajów członkowskich UE "z punktu widzenia podstawowych parametrów stabilności finansów publicznych Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich możliwych parametrach, ma pozytywne oceny".

Wprowadzenie pakietu paliwowego, Jednolitego Pliku Kontrolnego, podzielonej płatności (split payment), przebudowa administracji skarbowej - to niektóre działania, jakie zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego pozwoliły w Polsce ograniczyć tzw. lukę VAT.

"Drzemka nocnego stróża w czasach PO kosztowała bardzo wiele" - ocenił w środę w Sejmie szef rządu, odnosząc się do luki VAT.

Morawiecki dodał, że najlepszym dowodem na to, co się działo za czasów rządów PO, było to, co mówił szef związków zawodowych służb celnych. "Nam nie wolno było tykać się paliw, tzn. że było przyzwolenie na tę patologię, na to bandyckie złodziejstwo, które miało miejsce (tzw. mafia paliwowa - PAP)" - podkreślił.

Szef rządu zwrócił uwagę, że rząd PiS zreorganizował struktury organizacyjne instytucji oraz wprowadził mechanizmy, które pozwoliły zwiększyć ściągalność VAT-u. Wymienił m.in. wprowadzenie pakietu paliwowego; Jednolitego Pliku Kontrolnego; podzielonej płatności (split payment); SENT 1, 2, 3; zaczęto weryfikować przypływy na rachunkach klientów, przebudowano Krajową Administrację Skarbową.

Premier podziękował również b. premier Beacie Szydło, byłym szefom resortu finansów oraz pracownikom służb państwowych, którzy wprowadzili te rozwiązania.