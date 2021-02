Założenia projektu przedstawił w środę podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak poinformował, projekt nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zawiera 21 zmian. "Kompleksowy projekt zmian w procedurze karnej, a także innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie kompleksowych zmian powodujących, że proces karny, w którym pokrzywdzonym lub świadkami są dzieci, będzie dla tych dzieci rzeczywiście przyjazny. Zapewni poczucie bezpieczeństwa dla dzieci oraz ich najbliższych" - powiedział Romanowski.

Jak podkreślił, wśród trzech najważniejszych zmian jest zapewnienie profesjonalnego prawnika dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwami na tle seksualnym. Według wiceministra, "ważne jest to, żeby od samego początku, już na etapie postępowania przygotowawczego, niezależnie od stanu majątkowego, dziecko pokrzywdzone przestępstwami na tle seksualnym miało pełnomocnika z urzędu, opłacanego przez państwo, który będzie wsłuchiwał się w jego potrzeby i będzie reprezentował jego prawa". Mają to być radcowie i adwokaci doświadczeni w sprawach krzywdzonych dzieci.

Projekt zakłada też, zmiany w przepisach dotyczących pouczeń. "Pouczenia to ciągle biało-czarna na kartka zadrukowana gęsto tekstem, 3,5 strony. To zmieniamy. Wprowadzimy obrazkowe pouczenia dla dzieci, w formie grafik. Tak, aby dziecko wiedziało, dlaczego zeznaje, po co zeznaje i jakie prawa mu przysługują" - dodał.

Romanowski przekazał też, że proponowane przepisy mają poszerzyć zakres stosowania tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań. Zwrócił uwagę, że obecnie tyko w przypadku najcięższych przestępstw istnieje podstawa do przesłuchania dziecka w bezpiecznym pokoju przesłuchań i tylko do ukończenia przez dziecka 15. roku życia. "Przedłużamy ten czas. Do 18. roku życia każde dziecko w przypadku najcięższych przestępstw będzie przesłuchiwane w bezpiecznym pokoju przesłuchań z udziałem psychologa" - zaznaczył.