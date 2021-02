W poniedziałek prezydent Duda rozmawiał z premierem Morawieckim o założeniach programu "Nowy Ład". KPRP podała po spotkaniu m.in., że prezydent chce wesprzeć rząd przy tworzeniu programu jak najszybszej odbudowy gospodarki po wielomiesięcznych obostrzeniach.

O to spotkanie i jego efekty pytany był w środę antenie Poranka Rozgłośni Katolickich "Siódma Dziewiąta" rzecznik rządu Piotr Müller. "To była dobra, konstruktywna dyskusja wokół wyzwań gospodarczych, które czekają nas w związku z wychodzeniem z kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem" - powiedział.

"Czeka nas jeszcze pewnie kilka spotkań, ale cieszymy się, że pan prezydent również chce patronować tym działaniom gospodarczym właśnie potrzebnym do odbicia gospodarczego" - zaznaczył rzecznik rządu.

Pytany o główne cele "Nowego Ładu" Müller wymienił stworzenie takich warunków gospodarczych, które pozwolą na "widoczne efekty odbicia gospodarczego" po zakończeniu epidemii koronawirusa lub po jej znaczącym ograniczeniu. Według rzecznika rządu w programie znajdą się m.in. propozycje zmian w polityce gospodarczej państwa, w polityce fiskalnej, także inwestycyjnej. "(To) duży szeroki plan, który w najbliższych tygodniach będziemy ogłaszać" - zaznaczył.

Podczas audycji padło pytanie o ostatnie wypowiedzi odwołanego w sobotę byłego już wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego (Solidarna Polska). Chodzi o słowa polityka z rozmowy z "Dziennikiem Gazetą Prawną", podczas której Kowalski powiedział m.in. że "Nowy Ład" to "pewnego rodzaju hasło, które na tym etapie nie jest spójną wizją gospodarczo-społeczną". "Jako Solidarna Polska jesteśmy za opracowaniem koalicyjnego programu gospodarczego" - stwierdził Kowalski. "Widziałem wiele różnych propozycji na prezentacjach PowerPoint. Niektóre sensowne, inne wyglądające jak przepisane z programu PO z 2011 r. przez pana Piotra Araka, który był wtedy prawą ręką (b. ministra administracji i cyfryzacji - PAP) Michała Boniego" - powiedział także.

Rzecznik rządu, odnosząc się do tych słów, powiedział: "Widziałem fragment tej wypowiedzi, ten cytat w jakimś szerszym kontekście był pokazany, natomiast to jest program gospodarczy, który - zapewniam - będzie największym przede wszystkim programem inwestycyjnym w historii Polski. Takiej wielkości to będzie program pod kątem samych inwestycji, które będą się i odbywały w kraju".

Podkreślił, że w programie znajdzie się również wiele istotnych zmian mających zapewnić większe środki finansowe dla polskich rodzin oraz wyższe wynagrodzenia. "To jest kompleksowy program gospodarczy. Po owocach oczywiście zostanie oceniony, po kilku latach, ale jestem przekonany, że da silny impuls wychodzenia z kryzysu gospodarczego" - powiedział Müller.

Dopytywany, czy w programie znajdzie się również nowy program mieszkaniowy, odpowiedział: "Elementy związane z programem mieszkaniowym również są elementem Nowego Ładu".