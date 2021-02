Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego program "Nowy Polski Ład" będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu, rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych - mówił w styczniu premier.

W ramach Nowego Ładu - zapowiadał w lutym szef rządu - zostanie zaprezentowana "atrakcyjna oferta dla inwestorów, po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej". "Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę" - zadeklarował Morawiecki.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin informował na początku lutego, że "Nowy Polski Ład" ma zostać zaprezentowany na przełomie lutego i marca. Dodał, że ma być to plan rozwoju gospodarki po pandemii koronawirusa.