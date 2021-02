"Jutro będzie procedowane wyrażenie zgody lub brak zgody na osobę kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich wskazanego przez Sejm; głosowanie nad tą uchwałą odbędzie się zaraz po omówieniu tego punktu" - poinformował Grodzki na briefingu w Senacie. Później, rozpoczynając posiedzenie Grodzki powiedział, że w czwartek Senat rozpocznie prace o godz. 9.30, a kwestia RPO będzie pierwszym rozpatrywanym tego dnia punktem.

Marszałek Senatu był pytany czy to prawda, że Wawrzyk chciał spotkać się zarówno z nim, jak i z senatorami większości w Senacie i faktycznie było tak, że to pierwsze spotkanie się odbyło, ale już senatorowie nie chcieli rozmawiać.

Grodzki powiedział, że on spotyka się z różnymi osobami i spotkał się także z Wawrzykiem. "Co się działo w kwestii relacji z klubami - to jest już domena relacji personalnych z szefami poszczególnych klubów. Natomiast sprawa i tak rozstrzygnie się jutro" - zaznaczył.

Sejm powołał w styczniu kandydata PiS i wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór ten, zgodnie z przepisami, musi jeszcze zaakceptować Senat. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

U marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w ostatnich dniach odbyły się dwa spotkania parlamentarzystów KO, Lewicy, PSL oraz senatorów niezależnych ws. wyboru RPO. Ustalono wówczas, że opozycja będzie dążyć do wyłonienia wspólnego kandydata na Rzecznika, jeśli Senat nie wybierze Piotra Wawrzyka.

Poparcie przez senatorów KO, PSL i Lewicy dla Piotra Wawrzyka jest niemal wykluczone; senatorowie niezależni: Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz, z wyjątkiem Lidii Staroń, zadeklarowali publicznie głosowanie przeciw tej kandydaturze.