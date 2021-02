Plan odbudowy zdrowia Polaków obejmie pięć elementów - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Obejmie on Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową oraz program profilaktyki dla osób 40 plus.

"Wszystkie zasoby skierowaliśmy na walkę z pandemią, co – trzeba uczciwie powiedzieć – oznacza pewne zaniedbania. (…) Przez rok narósł pewien deficyt zdrowia" – powiedział minister podczas XV Forum Organizacji Pacjentów. Zaznaczył, że ważne jest, by jak najszybciej "zniwelować ten deficyt zdrowotny, który ma miejsce w każdym zakresie chorobowym; w każdym przypadku, który nie został wykryty; w każdej sytuacji, gdy pacjent nie miał kontynuacji leczenia". "Wszyscy doskonale wiemy, że nie żyjemy w idealnym świecie. Wiemy, że także w zwyczajnych czasach dostęp do leczenia miał swoje bariery" – zaznaczył. Minister mówił, że należy "nadganiać zaległości i wybiegać do przodu, budując zdrowie Polaków". Służyć ma temu – jak podkreślił – plan odbudowy zdrowia Polaków. Plan ten, jak podał, ma składać się z pięciu elementów. Są to: przekucie pilotażu sieci onkologicznej w rozwiązanie systemowe – Krajową Sieć Onkologiczną oraz pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej; zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opieka i rehabilitacja pocovidowa oraz program profilaktyki 40 plus.