To podobno przy okazji badania tego sporu sąd koleżeński odkrył ostatnio, że na kongresie w listopadzie 2017 r. wybrano wszystkie władze partii, poza prezesem. Gowin miałby od trzech lat prezesować Porozumieniu „nielegalnie”. Dwaj sędziowie (na trzech) uznali za tymczasowego lidera partii Bielana, jako przewodniczącego Konwencji Krajowej. To właśnie gowinowcy nazywają puczem. Odpowiedzią był wniosek Gowina o zawieszenie „konkurenta”.

Bielan ogłosił, że zwołał zarząd partii, a ten podjął uchwałę krytyczną wobec Gowina. Twierdzi, że było kworum. Chyba jednak Bielan rozgrywkę przegrał, skoro 13 na 17 posłów Porozumienia zadeklarowało wierność prezesowi. Może jeszcze postawić na spór sądowy, ale gdyby nawet wypchnął Gowina z jego stanowiska, PiS-owi by nie pomógł. Ta grupa posłów jest języczkiem u wagi w parlamencie. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski już ogłosił, że to Gowin będzie uznawany za lidera na spotkaniach koalicji.

Były sprawy, w których postawienie się Gowina popsuło szyki „twardogłowym” z prawicy. Choćby wtedy, gdy nie pozwolił na zmianę zasad obciążania obywateli mandatami. Ale czy Kaczyński zachęcałby do akcji tak kiepsko przygotowanej? Sądzę, że pierwotny był spór w samym Porozumieniu, wzmocniony nonszalanckim stosunkiem Gowina do partyjnych procedur. Prezes PiS mógł słuchać życzliwie zapowiedzi Bielana, że jego koalicjant, który kiedyś zmusił go do ustępstw, będzie miał kłopoty. Ale niczego nikomu raczej nie obiecał.