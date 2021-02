W lutym łącznie ma trafić do Polski ok. 1,4 mln szczepionek firmy Pfizer, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek Moderny - przekazał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. W sumie to ponad 2,2 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19.

O harmonogram dostaw preparatów Dworczyk został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie. Minister, który odpowiada za koordynację szczepień na COVID-19, przypomniał, że w poniedziałek do Polski dotarło 321 tysięcy szczepionek firm Pfizer/BionTech. "W kolejny poniedziałek to będzie również 231 tysięcy szczepionek. Potem mamy zaplanowaną na 15 lutego dostawę na poziomie 380 tys. szczepionek i potem jeszcze pod koniec lutego 398 tys. szczepionek" - poinformował Dworczyk. KO: W lutym będzie o 25 procent mniej szczepionki Moderny Zobacz również Jeśli chodzi o dwóch kolejnych producentów, to w tym miesiącu do Polski powinno przyjechać ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz około 350 tys. dawek szczepionki firmy Moderna. Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Grupa zero, czyli m.in medycy, otrzymuje drugą dawkę. Do niedzieli rano wykonano w Polsce blisko 1 mln 157 tys. zastrzyków.