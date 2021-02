Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy od kilku miesięcy - jak mówią - badają działalność resortu zdrowia w związku z pandemią COVID-19, w ubiegłym tygodniu rozmawiali z szefem KPRM Michałem Dworczykiem na temat programu szczepień, a w poniedziałek spotkali się w tej samej sprawie z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, odpowiedzialnym z zakup szczepionek.

Po spotkaniu zorganizowali konferencję prasową. Szczerba przyznał w rozmowie z PAP, że jako pierwsi posłowie opozycji obaj z Dariuszem Jońskim uzyskali dostęp do umów, dotyczących szczepionek.

"Milion osób dotąd zaszczepionych to jednak kropla w morzu potrzeb. Do końca stycznia nie została zaszczepiona grupa zero, czyli medycy, w związku z tym nie został zrealizowany cel, zakładany przez rząd" - powiedział Szczerba. "Można zakładać, że także do końca pierwszego kwartału nie zostanie zaszczepiona zakładana przez rząd liczba trzech milionów osób" - ocenił.

W opinii Szczerby, z udostępnionej posłom KO dokumentacji wynika, że największe problemy są ze szczepionkami firmy Moderna.

"Otrzymaliśmy informację, że 7 stycznia 2021 roku pan minister Miłkowski dokonał zamówienia pierwszej transzy Moderny. Już dzisiaj jednak wiemy, że tej Moderny nie będzie tyle, ile zakładano. W pierwszym kwartale miało był 840 tys. szczepionek Moderny, natomiast już teraz Ministerstwo Zdrowia otrzymało informację, że z puli przewidzianej na luty nie dotrze 25 procent" - powiedział Szczerba.

Dodał, że "rząd polski zrezygnował" z zakupu drugiej transzy szczepionek Moderny, które miały być dostarczone dopiero w czwartym kwartale. "Co ciekawe, 60 procent drugiej transzy Moderny, przeznaczonej dla całej UE, przejął rząd Niemiec" - powiedział Szczerba.

Poinformował, że jeżeli Polska otrzyma szczepionki z czterech źródeł, z których spodziewa się otrzymać, do końca roku będzie dysponować ponad 52 milionami szczepionek przeciw COVID-19.

"Pan minister Miłkowski powiedział nam jednak dzisiaj, że wszystkie zamówione szczepionki potwierdzone są tylko do końca marca. Na drugi kwartał nie mamy potwierdzonej żadnej dostawy" - relacjonował poseł KO.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że Polska obecnie ma zakontraktowanych blisko 100 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19. "Ponieważ jedna z tych szczepionek - Jonhson&Jonhson jest jednodawkowa, to oznacza, że zakontraktowany potencjał wystarczy na wyszczepienie 58 mln ludzi. Co - jak widać - w pełni zabezpiecza populację" - powiedział minister zdrowia.