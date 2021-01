Lider PO Borys Budka zaproponował w środę powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie zakupów szczepionki przeciwko COVID-19. Jak ocenił, władza nie zdała egzaminu, jeśli chodzi o organizację systemu szczepień, a komisja śledcza miałaby "rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków".

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił pomysł Budki jako "niepoważny".

"Wszystko wczoraj zostało wyjaśnione podczas spotkania z opozycją u premiera. Opozycja znów się ośmiesza, zgłaszając tego rodzaju pomysły" - mówił PAP Terlecki.

Jak dodał, "nie ma żadnych szans na powołanie komisji, tym bardziej, że to całkowicie niepoważne".

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek rano z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W spotkaniu uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Jak relacjonował po spotkniu Dworczyk, przedstawiciele rządu przedstawili informacje na temat zaawansowania programu szczepień, a także odpowiadali na pytania. "Jeżeli mamy rozmawiać - rozmawiajmy merytorycznie i poważnie. Merytoryczna rozmowa wymaga odrobiny przygotowania, co wymaga odrobiny wysiłku. Przewodniczący (klubu KO) Cezary Tomczyk dzisiaj pyta o dostawy do Polski i żąda jawności na temat dostaw do Polski i harmonogramu szczepień. To wszystko od wielu dni jest publikowane na stronach rządowych gov.pl/szczepimysie" - mówił mówił szef KPRM.

Lider PO zapowiedział, że Platforma zaproponuje udział w komisji śledczej partnerom koalicyjnym oraz podpisanie wspólnego wniosku.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów.