Szef PO powiedział na środowej konferencji prasowej, że nie ulega wątpliwości, iż obecna władza nie zdała egzaminu "jeśli chodzi o organizację systemu szczepień" oraz "jeśli chodzi o walkę z pandemią", co obserwujemy od marca ubiegłego roku.

"Dziś najważniejszą rzeczą jest sprostać wyzwaniu, ale również rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków" - powiedział Budka.

Według niego "jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy". "Ostatnia informacja, która zmroziła Polaków, jest o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 mln szczepionek" - powiedział szef PO. Według niego, "przez to dziś po pierwsze skończyły się zapisy na szczepienia", ale również "proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafiła do Polski".

Budka podkreślił, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona, ale - jak dodał - "to jedna z wielu, które kładą cień na tej władzy". "Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury, nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić i dziś rozpoczynamy proces powołania sejmowej komisji śledczej" - oświadczył szef PO.

Zapowiedział, że Platforma zaproponuje udział w komisji śledczej partnerom opozycyjnym oraz podpisanie wspólnego wniosku. "Są ze mną osoby, posłowie, którzy będą naszymi przedstawicielami w komisji śledczej - jest pan poseł Dariusz Joński, poseł Michał Szczerba - osoby, które udowodniły swoją pracą, że są powody do tego, by cierpliwie i rzetelnie badać zaniechania tej władzy" - powiedział Budka.

Według lidera PO są trzy parametry, którymi można oceniać obecny rząd. "Jesteśmy na 16. miejscu w UE, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych szczepień, jesteśmy na 26 miejscu w UE, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych testów i najgorsza rzecz - to liczba zgonów - jesteśmy na drugim miejscu w UE" - wskazywał. Te dane - dodał - także potwierdzają, że Sejm powinien zająć się kompleksowym wyjaśnieniem zaniedbań władzy nie tylko w sferze finansowej, ale też w kwestii ochrony zdrowia i życia Polaków.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład osobowy Sejm bezwzględną większością głosów.

Budka, pytany przez dziennikarzy, czy - jeśli komisja nie powstanie - to rozważa powołanie zespołu parlamentarnego, przyznał, że jest to jeden z wariantów. "Jeżeli PiS zablokuje powstanie komisji śledczej, jeżeli będzie bardzo bał się tej komisji, nie będzie chciał wyjaśnień, to będziemy proponować innym klubom opozycyjnym właśnie powołanie takiego zespołu" - powiedział lider PO.

Podczas środowej konferencji prasowej Budka nawiązał też do wtorkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. Podkreślił, że klub KO zaproponował na nim m.in., by szczepienia były organizowane na szczeblu lokalnym - w przychodniach oraz by liczbę szczepionek w poszczególnych miejscowościach dostosować do liczby uprawnionych do szczepień.

Lider PO przekonywał też, że "nie może być tak, że funkcjonariusze władzy, prokuratorzy, funkcjonariusze służb specjalnych będą zaszczepieni wcześniej aniżeli osoby najbardziej chore". Podkreślił, że nie chodzi wyłącznie o pacjentów onkologicznych, ale również o chorych m.in. na astmę oskrzelową, cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze. Budka postulował również wykorzystanie systemu zarządzania kryzysowego do systemu szczepień, przekonywał również, że potrzebne jest współdziałanie z samorządami.